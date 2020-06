Entregan miniambulancias donde no se pueden hacer maniobras de reanimación

El Gobierno provincial está entregando “miniambulancias” donde no entra un paciente alto, una enfermera gorda o un médico alto, e incluso las maniobras de reanimación pueden verse limitadas. Son furgonetas pequeñas adaptadas pero que no cumplen con normas sanitarias elementales contempladas a nivel internacional pero los organismos de control y la justicia de Catamarca no reaccionan.

Tal vez el criterio sea “peor es nada” pero en salud el Gobierno no puede manejarse de esa forma. En materia de política sanitaria no se puede ahorrar o hacer ajustes económicos de acuerdo a pareceres personales del gobernante de turno. En esas condiciones físicas, el enfermero o médico queda prácticamente inmovilizado dentro del pequeño habitáculo. Condicionado para tareas de reanimación o de emergencia. Otro tema es dónde compran estos vehículos (nota aparte).

La ministra de salud, Claudia Palladino no debería permitirlo, tampoco el Colegio de Médico de Catamarca ha expresado algo al respecto. Asimismo las autoridades del pueblo (intendentes concejales) no se animan a hablar por temor a quedar como opositores al progreso y la adquisición de una nueva unidad. La justicia podría actuar de oficio, los directores de hospitales podrían oponerse. No puede ser cualquier cosa en salud. No corresponde. Fallan contralores.

Entregamos una nueva ambulancia para el hospital de El Rodeo, que además será el lugar donde se construirá el nuevo hospital central de Ambato. Queremos tener un área programática que unifique a los cuatro municipios ambateños para brindar una mejor atención de salud. pic.twitter.com/lkbegXkOgC — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) June 10, 2020

En una ambulancia grande entra una persona parada y puede girar en torno al paciente. La miniambulancia limita los movimientos para trabajar casi de rodillas. Las enfermeras van a tener que bajar de peso porque las personas voluminosas difícilmente puedan trajinar en una ambiente tan estrecho. ¿Y en caso de tener que viajar un acompañante o un médico alto? Imposible hacer eficientes el servicio público con estas decisiones más económicas que sanitarias.

Nueva Ambulancia

“Entregamos una nueva ambulancia para el hospital de El Rodeo, que además será el lugar donde se construirá el nuevo hospital central de Ambato. Queremos tener un área programática que unifique a los cuatro municipios ambateños para brindar una mejor atención de salud”, posteo Raúl Jalil en su Facebook pero la mira de lejos a la miniambulancia. Si se observa la foto, el Gobernador (bajito) está parado afuera y alcanza la altura del techo.