Mica Viciconte y Nicole Neumann están legalmente enfrentadas. Es que la ex de Fabián Cubero arremetió con una medida cautelar contra la actual de su ex pareja. Mica Viciconte tiene que pagar una importante suma de dinero si nombra a Neumann o a sus hijas, producto de su relación con el ex fubolista.

En los últimos días, Nicole Neumann fue duramente criticada en redes sociales y cuestionada por haber incumplido con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La modelo llevó a una mujer a su casa en el country para que le realice la manicura y esta situación no pasó desapercibida. Lo cierto es que el country penalizó a Neumann con una multa que llegó en las expensas y que habría llegado a manos de Cubero.

En este contexto, Ángel de Brito tuvo una entrevista con Mica Viciconte y le preguntó si “están recibiendo muchas multas”. Si bien al comienzo Viciconte se hizo la desentendida, luego aclaró que ella no se metía en la vida de la ex de su pareja. “Por supuesto que uno habla con su pareja y no voy a decir ‘no sé nada’ porque mentiría”, sentenció, pero no dio más detalles sobre la situación.

La medida cautelar de Neumann contra Viciconte

“De verdad, no me meto. Además, saben que tengo una cautelar”. En este contexto, aclaró que la medida cautelar impuesta por Neumann implica una culta por la módica suma de $500.000 si la nombra a ella o a las hijas que tuvo con Fabián Cubero. Así, hizo referencia a que tenía la boca cocida y que no hablaría más del tema.

En 2017, Nicole Neeumann y Fabián Cubero se separaron y ella fue la primera el blanquear una neuva relación, aoenas unos meses después con Facundo Moyano, relacií que tampoco prosperó. Ese mismo año, Cuebro y Viciconte blanqueaaron su relación y se mantienen jutnos hasta el día de hoy.