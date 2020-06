No hay dudas, el Caso Cero es un milagro de la Virgen del Valle

No hay dudas de que el Caso Cero de CV-19 es un milagro de la Virgen del Valle para los catamarqueños. Ayer se conoció que Formosa tuvo su primer caso, quedando Catamarca como una isla en el país. Las transgresiones y las violaciones de la cuarentena de algunos funcionarios, políticos, la policía e incluso parte de la sociedad, no deja otra explicación que la religiosa para entender un hecho que llama la atención a nivel mundial.



Los esfuerzos oficiales se han visto menguados por desprolijidades de funcionarios con casos escandalosos como el intendente de Recreo, Luis Polti, que se fue a pescar en plena cuarentena con funcionarios y terminó en la comisaría. Cada tanto se cuentan noticias de policías que fueron puestos presos por realizar fiestas en sus domicilios estando de franco, curiosamente después de haber arrestado a vecinos por el mismo delito.



Contamos la historia del hijo de un funcionario judicial que quiso pasar controles policiales con la familia de la novia que venía del exterior. Por su parte, trascendió también la historia de dos artesanos que cruzaron el país con permisos truchos firmados supuestamente por el Gobernador y que volvieron desde Buenos Aires a Andalgalá en un colectivo con pacientes afiliados a OSEP. El caso está en la justicia. Los controles no son estrictos, tienen filtraciones permanentes.



Al final, el Gobierno refaccionó el CIIC donde montó el Hospital Monovalente “Dr Carlos Malbrán” pero en el interior no hay más de 3 o 5 respiradores para poblaciones que superan los 15 o 20 mil habitantes como sucede en Andalgalá. El sistema sanitario de la provincia adolece de una desinversión crónica, lo que haría muy difícil afrontar un brote de contagio en estas precarias condiciones, un reclamo que incluso movilizó a la gente de Tinogasta.



El propio Gobernador viajó con intendentes y una nutrida comitiva de empresarios a la feria de Toronto (Canadá) y a su regreso no hicieron la cuarentena. Tardíamente se aislaron y por milagro ninguno tenía el virus pero esta irresponsabilidad oficial podría haber cambiado la historia, ser uno de los primeros, no la única provincia que no tiene CV-19. Lo de Catamarca es inexplicable política y científicamente. No hay duda de que es un milagro de la Virgen de Valle. Gracias Madre!

Juan Carlos Andrada