¡Nuevo sketch de Casados con hijos! ¿Cómo resolvieron la falta de Maria Elena?

Como se sabía desde fines del 2019, Casados con Hijos vuelve en versión teatral. Por supuesto, esta noticia no quedó exenta de la polémica: Érica Rivas, la actriz que interpretaba a Maria Elena Fuseneco, decidió no ser parte del elenco por cuestiones ideológicas y un humor que hoy no va de la mano con los tiempos que corren, según lo expresó la propia actriz.

La vuelta estaba prevista para este año, pero con la llegada del coronavirus tuvo que ser pospuesta para el 2021. Durante la cuarentena, los Argento comenzaron a mostrar reuniones por zoom para comentar cómo llevan el aislamiento. Luego de varias entregas de estos videos, llegó la hora de la videoconferencia de Pepe Argento con Dardo Fuseneco.

Se trata de un video donde Dardo y Pepe hablan de todo. Así, se puede saber que los Fuseneco se radicaron en Francia. La primera pista la da Marcelo de Bellis, Dardo en la ficción, quien explica que “hay problemas en el paraíso” y que pronto viajará a Buenos Aires para comentarle personalmente lo que ocurrió. Su personaje es el encargado de mostrar la decisión de la producción, ante la falta de María Elena.

¿Qué pasó con María Elena Fuseneco?

Ante la insistencia del personaje de Guillermo Francella, Fuseneco dice “Te siento ansioso, así que te voy a contar, Pepe. Resulta que pasó lo siguiente: ella…”. Es lo único que llega a escucharse antes de que se corte la comunicación entre dos de los personajes más queridos de la televisión argentina. Sin embargo, Pepe da a entender que se podría tratar de una macana que se mandó Dardo.

A principios de este año, cuando los motores se pusieron en marcha para llevar Casados Con Hijos al teatro, se supo que Erica Rivas no sería parte y se desató una polémica. En un primer momento, se habló de Rivas pidió más dinero y ella dijo que, en realidad, la habían dado de baja. Luego se dijo que el humor de la tira no coincidía con los tiempos que corren.