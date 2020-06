Senador aclaró sobre el bolsón “peor es nada” y dijo que son “mini-módulos”

Gran repercusión tuvo la queja por el bolsón que los vecinos llaman “peor es nada” que supuestamente eran entregados por el senador de Santa María, Raúl Chico. El legislador salió a aclarar que se trata de la entrega de “Mini Módulos” que donó la empresa de Televisión por Cable radicada en Santa María (propiedad de Chico). El ex ministro de Producción de la gestión Corpacci no disimuló la molestia que le generó los comentarios en El Aconquija del famoso bolsón.



“Gracias a todos por sus comentarios”, empezó el senador santamariano con el objeto de aclarar que “no es Raúl Chico quien hizo entrega de los “Mini-Módulos”, destacando que así se los denominó desde un principio al tiempo que especificó que la responsable de la iniciativa es la empresa de Vídeo Cable de Santa María, firma que desde hace años se encuentra instalada en los Valles Calchaquíes y que es propiedad de Chico.



A continuación, el senador aclaró que no tiene 3 productos como denunciaron los vecinos sino 4. “Se entregaron 2.500 durante 45 días a gente que no tenía ningún ingreso debido a que no podían trabajar producto de la cuarentena”, comentó el legislador llamando la atención a los críticos: “Tal vez a ninguno de ustedes les haga falta y les parezca poco, pero para aquella gente que ese día no tenía nada para comer o para darle a sus hijos, fue importante”.



En este sentido dijo que “cuando haga falta, se va a volver a hacer a pesar de sus opiniones basadas en el total desconocimiento ya que esa gente no piensa lo mismo que ustedes y es lo que importa”, añadiendo que “produce mucha pena que el desconocimiento y la sensación de anonimato que da Facebook saque lo peor de cada uno pretendiendo convertir una buena acción en algo feo y malo”.



“De todas maneras, gracias por ayudar a que unos cuantos más se hayan enterado de algo que, por respeto a los más necesitados, no se había hecho el clásico parte de prensa”, finalizó el senador agradeciendo la difusión de la ayuda que según los vecinos constaba de 1 polenta, 1 puré de tomate y ½ kilo de azúcar. Chico es un reconocido dirigente de Santa María, de extracción radical, sumado por Armando “Bombón” Mercado al kirchnerismo, fue ex ministro de Corpacci.