Los contagios por coronavirus en Tucumán son ínfimos y las personas afectadas se encuentran en total aislamiento. Esta situación ha permitido flexibilizar la cuarentena en toda la provincia, en los últimos días la gente volvió a llenar la ciudad. Hay personas corriendo en las plazas, realizando compras en el centro, compartiendo en bares. Pero detrás de este presunto libre albedrío, hay un comité encargado de velar por la salud de la población.

El Comité de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES) está pendiente de los efectos que genera cada flexibilización. El día de ayer, 9 de junio, realizaron una nueva reunión, según informa el Gobierno de Tucumán. Se reunieron para analizar la correcta aplicación de medidas de seguridad. También para extremar los cuidados en esta etapa en la que las flexibilizaciones nos permiten casi una vida pre-pandemia.

El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, comentó durante la reunión: “Vimos varios pedidos de la comunidad y en comparación con otras provincias, Tucumán pudo flexibilizar y lo seguiremos haciendo siempre que seamos más estrictos en el control de fronteras. Nosotros necesitamos que el virus no ingrese de otras provincias”.

El problema no termino

De momento, no hay registro de circulación comunitaria del virus, lo que permitió las más recientes flexibilizaciones: reuniones familiares y apertura de bares, restaurantes y gimnasios. Esto no significa que el problema se haya solucionado, aún no hay cura, y miles de personas mueren alrededor del mundo a causa del Covid-19. No se dudará en retroceder si empiezan a surgir casos.

“Le pedimos a la comunidad que en la medida que no tenga que salir, no lo haga; y si lo hace, que respete las medidas de seguridad”, concluyó Medina. Mientras, el Sistema de Salud trabaja las 24 horas para detectar casos, atendiendo llamadas, realizando hisopados, y conteniendo a quienes regresan del exterior, entre otras labores. Tucumán cuenta con tres vigilancias: epidemiológica, de laboratorio y de sanidad.