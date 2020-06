Tucumanos recuperados de coronavirus donaron plasma

En Tucumán hay 35 casos de personas recuperadas de coronavirus y tan solo 9 en tratamiento, informa el Gobierno de Tucumán. Los recuperados pueden donar plasma para ayudar a otros infectados a que generen los anticuerpos para vencer a la enfermedad. Por ello crearon el Banco de Plasma en Tucumán y ayer recibieron a sus primeros voluntarios para donar, dos jóvenes que ya superaron al virus.

Testimonios de los jóvenes

Félix de la Peña enfermó de coronavirus durante un viaje a Estados Unidos pero se recuperó sin problemas. Agradecido por los tratos decidió ser donante: “Hace dos semanas me contaron que existía la donación de plasma en la provincia, no lo pensé muy mucho y decidí hacerlo. Creo que es una forma de agradecer como me trataron este último tiempo en el Sistema Provincial de Salud y realmente es una colaboración que no me costó nada”.

Félix cuenta que no pensaba tenerlo y se asustó mucho cuando le dijeron que era positivo. Era asintomático y no tenía problemas respiratorios, así que el médico lo tranquilizo. Lo llamaban todos días desde el Siprosa, hablaba con el doctor Ayala que estuvo muy atento. “Y otra cosa que me sorprendió mucho es que nos llamaron también psicólogos del sistema para contenernos”, relató el joven.

Juan Manuel Haro Sly, el otro donante voluntario de plasma, cuenta que también enfermó en un viaje por Norteamérica. Y también destaca la buena atención que recibió: “La verdad que desde el Sistema Provincial de Salud la atención conmigo fue excelente. Cuando me dijeron que dio positivo fue algo inesperado, realicé la cuarentena con mi mamá en casa, estuve más de un mes allí. Pero por suerte, fue algo tranquilo”.

Sobre el proceso de donación de plasma, Juan Manuel contó: “Para la donación de hoy estuve acompañado por una psicóloga que es excelente, después me hicieron el procedimiento y no tuve inconvenientes. Es un sólo pinchazo y sin problemas. Está bueno recomendar a la gente que si pueden lo hagan, es súper sencillo y sólo tarda 40 minutos, y lo más importante podemos ayudar a otros pacientes con coronavirus que estén en un estado más crítico”.