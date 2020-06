Analizan protocolos para la flexibilización de rugby, hockey y fútbol 5

Hace días, el Comité Operativo de Emergencia (COE) habilitó las actividades como ciclismo, corredores, tenis, pádel, golf, pesca deportiva y aquellas actividades que se realizan al aire libre y sin aglomeración de personas. En el marco de la flexibilización de actividades en la provincia, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, recibió a los representantes de Unión de Rugby Tucumán (URT), Asociación de Tucumana Amateur de Hockey (ATAH) y de canchas de fútbol 5.

El COE también permitió la apertura de gimnasios bajo protocolos sanitarios. La ministra de Gobierno y Justicia explicó: “Desde URT y la Asociación de Hockey presentaron su protocolo en el Ministerio de Salud y en el COE con respecto al entrenamiento al aire libre (no deporte de contacto todavía) pero pidieron que sí se les permita ir entrenando”. Al respecto, Vargas Aignasse adelantó que la consulta será llevada al gobernador, Juan Manzur. “Veremos qué resolución tenemos y si se toma para la semana que viene”, remarcó.

Entrenamientos en equipo

Rafael Pirlo, de la Asociación de Hockey en Tucumán, sostuvo que los protocolos ya están aprobados por el área de Salud. “Existe la posibilidad que en los próximos días haya una apertura los clubes. Las medidas desde el inicio fueron las correctas”, adelantó. El presidente de la Unión de Rugby de Tucumán, Marcelo Corbalán Costilla “En ese sentido apuntamos al acondicionamiento físico de los jugadores, se reduce el contacto entre ellos. Cada club se hará eco del protocolo para la higiene de cada chico”.

En tanto, Pirlo reflexionó: “Hoy gracias a las medidas correctas podemos hablar de una reapertura. Si no se tomaban esas medidas estaríamos en una situación muy distinta. Entendemos que la flexibilización tuvo que ser gradual para que todos podamos volver de a poco para estar a la altura de la responsabilidad de todos”. Por su parte, Corbalán Costilla dijo que en esto tiene que ver la empatía: “Venimos de una actividad colectiva y entendemos que si no trabajamos en conjunto no llegaremos a buenos resultados”.

Fútbol cinco

La ministra de Gobierno y Justicia dijo que el planteo “es razonable” basado en la situación que están pasando los propietarios de canchas de fútbol 5. “Los propietarios se encuentran, como mucha gente, preocupados y en una situación desesperante después de casi 90 días de no poder abrir esa actividad, y con gastos de alquileres y demás”, explicó Carolina Vargas Aignasse. En ese sentido, indicó que el protocolo presentado por el sector será incluido para ser tratado por el área de salud de la próxima semana.