Canelada votó en contra del proyecto impulsado por Manzur

El lunes ingresó a la legislatura un proyecto de ley que recibió el dictamen para ser tratado en la sesión de hoy. Este proyecto fue impulsado por el gobernador, Juan Manzur, y contaba con la firma de ministro de Economía, Eduardo Garvich. La repercusión de esta iniciativa fue inmediata, muchos sectores políticos salieron a manifestarse en contra del mismo. Entre ellos se encuentra el legislador, José María Canelada, quien expresó a través de su Twitter haber votado en contra.

El legislador utilizó sus redes sociales para manifestarse en contra de lo que representa este proyecto. “Voté en contra del proyecto del Gobierno para eximir del pago de Ingresos Brutos a una droguería. Hemos propuesto cambios para que esta ley particularista se convirtiera en algo más parecido a un régimen de fomento, pero no cambió la esencia”, explicó en la primera de tres publicaciones.

Voté en contra del proyecto del Gobierno para eximir del pago de Ingresos Brutos a una droguería. Hemos propuesto cambios para que esta ley particularista se convirtiera en algo más parecido a un régimen de fomento, pero no cambió la esencia. pic.twitter.com/kHZkyBLXjE — José María Canelada (@Jota_Canelada) June 11, 2020

También informó que el oficialismo ofreció agregar un artículo que regula la posibilidad y el derecho de peticionar ante la autoridad, que según el Legislador, es algo ya previsto en la Constitución. “Además, plantea la necesidad de una ley especial. Que estuviera el artículo o no, era lo mismo”, sentenció el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Su posición ante esto se basa en la situación en la que se encuentra actualmente la provincia debido a la pandemia.

El proyecto y el contexto en el que fue presentado

Por este motivo, explicó que durante el contexto de pandemia, muchos sectores se vieron afectados. Remarcó que la provincia ya venía mal desde antes, y con este problema, todo se complicó mucho más. Por eso, desde varios sectores llegaron peticiones al Gobierno provincial para recibir ayuda. Estas solicitaban los mismos beneficios que otorga esta ley a una empresa en particular. En ese sentido, sostuvo que coincide con la oposición sobre lo injusto de la situación.

Por eso, el legislador reflexionó sobre lo que implicaría este asunto en el escenario postpandemia. “Entonces, cuando salgamos de esta situación y podamos sacarnos los barbijos, muchos preguntarán ¿por qué a esa empresa sí y a la mía no? Desde Vamos Tucumán impulsamos una política que no generara incertidumbre, que no generara privilegios, que no rozara la inconstitucionalidad” sentenció.