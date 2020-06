“Chorros”. Dalma Maradona arremetió contra el entorno de su padre.

Días atrás, la hija del diez estaba en medio de una polémica por haber atacado a Sergio Kun Agüero, el papá del hijo de Gianinna Maradona. El motivo que habría enojado a las hermanitas sería que “el Kun” habría realizado un festejo de cumpleaños vía zoom y no habría incluido a su pequeño hijo Benjamín, de 11 años. Por este motivo, las hijas del ex futbolista le dijeron de todo en redes sociales y Sergio tuvo que salir a defenderse a él y a su novia.

Luego, Claudia Villafañe también se vio enredada en una polémica cuando cuestionó en el programa de Jorge Rial cuánto ganará Diego Armando Maradona por una miniserie de su vida y se mostró muy enfurecida porque nadie le consultó a ella su opinión y, claramente, habría un personaje que interpretaría Julieta Cardinali que sería la imagen de Claudia. La mayor indignación de Villafañe es que Diego les habría dado libertad para que escriban lo que quieran.

Ahora, una nueva polémica encierra a la familia Maradona. En las últimas horas, Dalma Maradona denunció que a Diego le cambian el número de celular cada vez que habla con sus hijas. La hija del diez lo escribió en Twitter y estallaron las críticas, sobre todo hacia Diego. Muchos seguidores de Dalma criticaron que Diego siempre parece una víctima de su entorno: “¿lo tienen secuestrado?, ¿él nunca puede hacer nada?”; “¿él no puede ocuparse de contactar a sus hijas por sus propios medios?” son algunos de los mensajes que le dejaron a Dalma. Sin embargo, ella no contesto nada a nadie.

Hago esto publico porque al entorno de mi papá lo único que le importa ES NO QUEDAR MAL PÚBLICAMENTE! Asiq alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá YA QUE CADA VEZ QUE HABLA CON MI HERMANA O CONMIGO SE LO CAMBIAN! Gracias! (Sigue) — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020

“Eso no se lo voy a perdonar nunca”

Horas más tarde de esta publicación, Dalma tuvo una comunicación telefónica con el programa de Jorge Rial y explicó que era raro para ella salir a pedir el teléfono de Diego en la tele, pero quería poder saludarlo el día del padre. Dijo estar harta porque “si él quiere mirar la tele, le cambian de canal y le ponen una película”. Sin embargo, no dio certeza de quiénes son los encargados de cambiarle el número de celular y el canal en la tele a Diego. Días atrás, Claudia habló de Matías Morla, abogado del futbolista.

A diferencia de lo ustedes puedan pensar YO NO LE PIDO NADA NI LE LLENO LA CABEZA,solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! HASTA DE ESO LO VAN A PRIVAR?No me busquen!Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020

Por último, Dalma le comentó a Rial que nunca le perdenorá a su padre no haber estado para su casamiento, pero no intercederá entre la relación entre su hija Roma y Diego. Dalma Maradona se casó en 2018 con Andrés Caldarelli. Se trató de una boda despampanante, pero no de una ceremonia religiosa y el gran ausente fue Diego Armando Maradona, que le exigió a su hija que pospusiera la boda tres semanas, cuando él quería viajar. Dalma se negó y se casó en la fecha prevista .