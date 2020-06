Grave acusación de Nazarena Vélez contra Jorge Rial

En las últimas horas, Nazarena Vélez fue tendencia en Twitter porque participó de Mamushka, el nuevo programa de canal trece conducido por Mariana Fabiani. Luego de su participación, la actriz y productora fue duramente criticada por su aspecto físico en redes sociales hasta convertirla en trending topic. Por supuesto, Nazarena Vélez, fiel a su estilo, no se quedó callada y respondió las críticas y lanzó un “soy una Mamushka más. Pasen y chupen, que hay carne para tod@s”. Después de esto, Vélez dio una entrevista al programa de José María Listorti y Denis Dumas, “Hay Que Ver”.

En el programa que tiene como nueva panelista a Lourdes Sánchez, comentó los diferentes problemas de salud que padeció por la obsesión que sufrió con su cuerpo. Es que Nazarena Vélez comentó que sufrió anorexia, bulimia y una fuerte adicción a las anfetaminas. En relación a esto último, reconoció recibir mails de mujeres y jóvenes que le escriben pidiéndole ayuda porque quieren suicidarse. De esta manera, Vélez explicó que cuando empezó a dejar las anfetaminas, el entorno en sí no la ayudaba demasiado.

“Ni bien dejo las anfetaminas, al año siguiente muere mi hermana y quedo embarazada de Thiago. Fue para mpi muy difícil”, comenzó contando la actriz y productora y agregó “yo me acuerdo que en la televisión contaban cada kilo que yo engordaba”, agregó muy apenada. Fue en ese momento cuando lanzó una fuerte acusación contra el conductor: “Había una persona que hacía una obra de teatro y mostraba fotos mías sin Photoshop y me contaba las estrías ¿Ustedes entienden eso? Jorge Rial lo hizo en su espectáculo“, contó.

La acusación contra Jorge Rial

De esta manera, la mamá de Barbie Vélez contó que Rial “iba y mostraba mis imágenes y decía ‘miren, tiene estrías’. Sí, tengo estrías desde los 19 años, desde que soy mamá, ¿cuál es el problema?, pero, en ese momento, yo etaba tratando de dejar las pastillas”, dijo Vélez tratando de explicar cómo le afectaban las actitudes del conductor de Intrusos cuando la actriz estaba tratando de enfrentar la adicción a las pastillas. Por último, habló de las consecuencia con las que se enfrenta hoy por el uso indiscriminado de anfetaminas para bajar de peso.

“Me hizo un soplo en el corazón, me disparó la tiroides, todo mi metabolismo cambió absolutamente, yo no duermo nunca más sin tomar Rivotril, tengo un acelere que va mucho más allá. Yo cierro los ojos y no me puedo ir a dormir” dijo la actriz sobre las consecuencias. También habló sobre su intención de bajar la dosis de la pastillas que usa para dormir: “la verdad que muchas veces intenté bajar la dosis, pero también tuve que tomar antidepresivos porque después se junto con un montón de cosas que me pasaron”, explicó.