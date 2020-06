Nicole Neumann negó haber recibido multas por romper la cuarentena

Hace días que al ex de Cubero está en boca de todos. Es que Nicole Neumann fue acusada de romper al cuarentena para llevar a su manicura a su casa. Por este motivo, se armó un revuelo enorme porque se comentó que las multas llegaban a lo de su ex pareja, Fabián Cubero. La actual pareja del futbolista es Micaela Viciconte. Viciconte, además, habría hablado de una medida cautelar que le puso Neumann: no puede nombrarla ni a ella ni a sus hijas sino debe pagar una multa de $500.000 pesos.

Así las cosas, Nicole Neumann habló con sus compañeros de Nosotros a la Mañana y explicó que, en realidad, es todo mentira. Ella no recibió multas por romper la cuarentena. De hecho, confesó haber realizado un descargo en redes sociales en la que expone que en el barrio donde vive no dejan entrar a nadie que no tenga permiso para circular y, además, habría publicado una captura donde la administración del barrio le confirma no tener ninguna multa. En este sentido, agregó que las expensas de su residencia no se las paga Cubero.

Por otro lado, aclaró que su manicura ahora también comenzó a trabajar vendiendo comidas, por lo que comenzó a comprarle alimentos. Por las dudas, aclaró que ella cuenta con todos los permisos para vender comida y realizar entregas. Es por esto que la dejan ingresar al barrio. La modelo fue consultada sobre su opinión de cómo se podría haber generado esta disputa y Neumann dijo que no piensa demasiado en eso, porque está tranquila.

La defensa de Nicole Neumann

Sin embargo, Ángel de Brito habría dicho en su programa que no le creyó absolutamente anda a Micaela Viciconte. El periodista comentó que la actual pareja de Cubero debutó como panelista entonces aprovechó su lugar para desparramar esta versión por los medios. La panelista de de Brito, Mariana Brey, comentó que, para ella, Nicole Neumann piensa de la misma forma, es decir, Viciconte aprovecha su lugar como panelista para desparramar rumores. Sin embargo, Neumann no se pronunció al respecto.

Por lo pronto, Neumann se limitó a aclarar que no tiene ninguna multa, que su ex no le paga las expensas y que no rompió la cuarentena: “La persona que introduce este supuesto rumor, completamente erróneo, sin tener la realidad de toda la situación es claramente con maldad y con ganas de ensuciarme y perjudicarme, pero yo duermo tan tranquila que no me afecta. No me interesa, no me voy a prender en esa”, cerró.