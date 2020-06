Para diputada, la visita de Alberto a Catamarca puede inscribirse en la “pandemia de la estupidez”

La visita de Alberto a Catamarca sigue generando opiniones encontradas. La diputada Natalia Herrera pidió en su cuenta de Facebook tomar conciencia, habló de “imprudencia” oficial y distinguió entre la pandemia del CV-19 y la pandemia de la estupidez. Por su parte, el Gobierno provincial justifica la visita presidencial por la firma de 3.409 millones de pesos de obras para Catamarca y asegura que los controles sanitarios son rigurosos para la comitiva presidencial.

“Mucho se ha avanzado, a costa del esfuerzo de todos. No debemos permitir que la imprudencia nos ponga en riesgo, nos obligue a volver para atrás, al encierro y la angustia. Si no tomamos conciencia de esto habrá ganado la Pandemia, pero no la del COVID-19, sino la de la estupidez”, posteó la diputada Natalia Herrera en total desacuerdo con la visita de Alberto Fernández a Catamarca el próximo viernes.

“Es imposible creer que tengamos que discutir lo insensato y peligroso de la supuesta visita del Presidente Fernández a nuestra provincia”, escribió la diputada recordando que el 90 por ciento de los casos se registraron en Ciudad y Provincia de Buenos Aires acentuando el contraste de que Catamarca no posee casos positivos, ni víctimas por la pandemia. Cabe recordar que parte de la comitiva presidencia está en Catamarca y ya se hicieron los test para descartar CV-19.

“Mientras padres han debido aprender a vivir sin ver a sus hijos y nietos, que viven en otras provincias afectadas, mientras que quienes han logrado volver a nuestra provincia han cumplido con las medidas de aislamiento, unos y otros hemos debido hacer sacrificios y esfuerzos para sobrevivir la crisis, hay quienes todavía creen que gestos vacíos de política demagógica colonial, la presunta visita del presidente pueden significar o traer algún beneficio a nuestra gente”, dijo.

¿Obras para la provincia?

En tanto el oficialismo dio su versión: “Vienen a firmar por obras viales, plantas potabilizadoras o líquidos cloacales para municipios del Santa María, Belén y Tinogasta, que están a cargo del Ministerio de Alberto Kozicki y del Ministerio nuestro. Ruta 1 y Ruta 3. También, la obra del dique El Jumeal y La Gruta. La firma que viene a hacer el Presidente es más o menos 3.409 millones de pesos de obras para Catamarca”, señaló el ministro de Infraestructura, Eduardo Niederle.