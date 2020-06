San Martín de Tucumán: Lammens sostuvo que “El Estado no debe Inmiscuirse”

San Martín de Tucumán continúa con su lucha por el ascenso a la primera división del fútbol argentino. En ese sentido, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, hizo referencia a la petición del equipo tucumano y explicó que ya tiene “una opinión formada” sobre el tema. Ante esto, el ministro sentenció que el estado no debe involucrarse y que esto es un problema que la Asociación de Fútbol Argentino(AFA) debe resolver.

En una entrevista realizada por un reconocido medio tucumano, le preguntaron al ministro sobre el reclamo del club, socios y ex dirigentes de San Martín de Tucumán. Ante eso respondió: “El Estado Nacional no debe inmiscuirse”. Además, agregó: No puedo sacarme el saco de ministro y si bien tengo una opinión formada, no puedo darla a conocer”. Por otro lado, afirmó que se trata de una situación que solo la AFA tiene que resolver y establecer cuál será el veredicto para el club.

Declaraciones de Lammens sobre la posibilidad de nuevas flexibilizaciones

Durante la entrevista también se habló sobre las flexibilizaciones y la posibilidad de regreso de los partidos de fútbol o rugby. Sin embargo, el ministro se mostró cauto ante esto y señaló que “si bien el regreso de la competencia está lejano aún, se puede empezar a pensar en el regreso a los entrenamientos, especialmente en las provincias donde no circula el virus”. De esta forma, afirmó que las condiciones se encuentran dadas para el regreso, pero cada asociación decidirá la forma y el momento.

Por otro lado, sobre la vuelta del público a la cancha, Lammens señaló que falta mucho todavía para que se piensa en la posibilidad de algo así. No obstante, declaró que espera que pueda ser este año. Explicó que el riesgo es muy alto todavía por la fuerte presencia del virus en el país. Además, aseveró: “Tenemos el ejemplo de Europa que lleva un par de meses adelantado pero no se plantea por el momento esa posibilidad”.

Petición que están firmando los hinchas de San Martín de Tucumán

En el contexto de la campaña que lleva adelante el club tucumano para conseguir el ascenso, invitan a los fanáticos a unirse a una petición con su firma. La misma se encuentra en la plataforma change.org y ayudaría a visibilizar esta situación que es considerada injusta por los “santos”. La petición está dirigida Al Sr. Presidente y a la Sra. Vicepresidenta de la Nación, Dr. Alberto Fernández y Dra. Cristina Fernández de Kirchner, dado que desde la AFA ya dieron por cerrada su decisión.