Tucumanos se unen en reclamo por el proyecto de Manzur

Como bien informó ayer El Aconquija, el gobernador Juan Manzur presentó un proyecto que podría derivar en el monopolio absoluto de la distribución de medicamentos en la provincia. Esta situación generó revuelo entre quienes se oponen al proyecto. Los legisladores opositores se manifestaron en su contra, y las droguerías y el Colegio de Farmacéuticos se mantienen en alerta, a la espera de cualquier novedad. Curiosamente, el proyecto está siendo tratado muy rapidamente. Esta agilización indigna, considerando que otros proyectos de mayor importancia demoran, por lo general, mucho más.

Se puede leer que en el texto de la propuesta está la firma del propio mandatario y la del ministro de Economía. El mismo prevé millonarias exenciones impositivas para la instalación de la Droguería Suizo Argentina, la más grande del país.

Según el texto, el gobernador pretende que se exima “por un plazo de cinco años, del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la firma Suizo Argenti S.A., CUIT N° 30-51696843-1”. Esto implicaría un fuerte perjuicio a las arcas provinciales, a cambio de una exigua inversión relativa (400 millones de pesos en 5 años) y una muy baja creación de empleos: 50 directos y 50 indirectos. (Texto del proyecto)

Alarmados por la falta de competitividad que significaría para las droguerías tucumanas, y por los pocos empleos que excusan al proyecto, muchos trabajadores se movilizaron en las redes sociales. A través de flyers y publicaciones en Instagram, la empresa Cofaral, la Droguería Suiza y el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, llamaron a una convocatoria con motivo de apoyar al sector que trabaja con medicamentos en Tucumán.

Cabe destacar que nos encontramos en una situación de distanciamiento social obligatorio, atravesando una pandemia. A pesar del contexto sanitario, los propios trabajadores del área de salud están pidiendo reunirse para tratar de enfrentar a un proyecto que el propio gobernador está promoviendo, que no ayuda a los tucumanos, sino que los pone en riesgo.

La droguería Suiza alega tener más de 250 familias trabajando en su equipo, mientras que, como se sabe, el Colegio de Farmaceúticos y Cofaral cuentan con muchos más de 50 empleados. Los argumentos de Manzur no bastan y el interés político y económico que hay detrás de este proyecto es alevoso. Por último, es importante recordar que Manzur no eximió a nadie de no pagar impuestos durante la cuarentena y ahora pretende hacerlo para beneficiar a una empresa que no es de la provincia.