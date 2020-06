Alberto no pudo disimular su devoción a la Virgen del Valle en el mensaje a los catamarqueños

Nuevos datos para el milagro del Caso Cero de CV-19 en la única provincia del país. El propio Presidente Alberto Fernández que suspendió su visita a Catamarca hizo un video corto y contundente desde La Rioja donde llamó la atención sobre la influencia divina en el Caso Cero que mantiene a los catamarqueños sin coronavirus. Alberto no hizo hincapié en la cuestión política de una situación atípica y que llama la atención a nivel mundial.

El Presidente hizo un video para los catamarqueños estando en La Rioja donde explicó el CV-19 positivo para Insaurralde y su contacto con el ministro Arroyo, asegurando: “el riesgo de contagio existe”. Agregó que no viaja a Catamarca para preservar la salud y la vida de todos los catamarqueños que “gracias a Dios y la Virgen no han tenido contagios”. Luego mete la cuestión política: “Lo hablé con el Gobernador, él es comprensivo y participó de esta idea”.

La idea era que llegue a resaltar la prevención y los controles de la administración provincial como una razón fundamental del Caso Cero, para ello también se lo iba a llevar a conocer el Hospital Monovalente “Dr Carlos Malbrán”, una suerte de modelo a nivel regional pero la suerte no estaba hoy del lado del Gobernador y el Presidente no pudo ver más que por la fe. Al parecer ya tenía una explicación religiosa del Caso Cero, “gracias a Dios y la Virgen no han tenido contagios”.

Suspender el viaje presidencial también se leyó como una intervención divina porque se ató con los “tiempos” de la información puesto que se conoció oportunamente minutos antes de que Fernández volara a Catamarca que el Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde dio positivo en CV-19 y que estuvo 48 horas antes con el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que estaba en ese momento con Alberto en La Rioja.

Se trata de creer o reventar. Dejar todo en manos de la política o la ciencia, puede no explicar situaciones excepcionales como las de Catamarca. Tantos desaciertos oficiales, violaciones de la cuarentena, falta de conciencia sobre la agresividad del virus comparado con el resultado impecable de no tener CV-19 lo hace a uno repreguntarse sobre la fe, la fortuna, Dios, la familia, la Virgen, el amor, la esperanza. Aun en la angustia, el corazón puede explotar de emoción. Amén.

Por Juan Carlos Andrada