“¿Cuándo querés arrancar?” More Rial podría traicionar a su padre

Hace varios días que More Rial está en boca de todos. La mediática se separó de Ambrosioni, se enteró de las infidelidades de su ex pareja y atacó virtualmente a la tercera en discordia. Ahora, la hija de Jorge Rial está apuntando a la competencia de su padre. Es conocido por todos que el conductor de Intrusos en el Espectáculo no tiene buena relación con Ángel de Brito. Sin embargo, Morena Rial siempre confesó que le gusta Los Ángeles de la Mañana y que siempre lo mira.

Hace dos horas, de Brito le realizó una interesante propuesta a Morena Rial. Es que el abogado y amigo de la joven, Alejandro Cipolla, subió una hermosa foto de Morena donde se la ve súper producida. La foto está acompañada de la leyenda: “Si te faltan angelitas, acá tenés a Morena Rial, ¡Diva total!”. Lo concreto es que Ángel de Brito compartió esta imagen en twitter con una interesante propuesta para la hija del mediático: “¿Cuándo querés arrancar?”. Morena no hizo declaraciones al respecto (todavía). Solo se limitó a compartir la foto que subió de ella su abogado.

Por ahora, el conductor del ciclo que se transmite por canal América se encuentra muy preocupado y ocupado por el posible caso de coronavirus en su programa. Por lo pronto, el conductor participa desde su casa, debido a que es paciente de riesgo. Además, también lo hace por una cuestión de precaución ya que en Telefé y en Canal 9 se cofnrimaron algunos casos de covid-19.

El cruce entre Jorge Rial y Ángel de Brito

Hasta ahora, Jorge Rial no dijo nada sobre la propuesta que le hicieron a su hija. Sin embargo, es sabido que no tiene buena relación con el conductor del ciclo más visto de canal 13. Es que, en diferentes oportunidades, Ángel de Brito acusó a Jorge Rial de miserable cuando se supo que Rial habría maltratado a una conductora. “No sé por qué todos le tienen miedo”, dijo de Brito sobre Rial. Además, el conductor de LAM tomó partido por Marcela Tauro ante la fuerte pelea que protagonizaron los periodistas que llevó a la renuncia de Tauro a Intrusos en el Espectáculo.

Morena siempre se caracterizó por ser emprendedora, vendió ollas, productos de catálogo, sacó su propia línea de carteras, entre otras cosas. Y, también, siempre fue muy acompañada por su padre en todos sus proyectos y emprendimientos. ¿Será esta la excepción? La verdad es que no se sabe si la propuesta de Ángel de Brito es concreta o solo lo hace para irritar al padre de la mediática.