Jalil “no podrá explicarle” a Alberto dónde están los 750 millones que le mandó

Llega hoy Alberto Fernández a Catamarca. El diputado peronista Hugo Ávila sostuvo que el gobernador Raúl Jalil no va a poder explicarle qué hizo con el dinero que el Presidente envió a la provincia para combatir la pandemia. Para Ávila, los recursos millonarios no fueron volcados al sistema sanitario y desafió a Jalil a llevar al Presidente al interior provincial donde los centros de salud yacen precarios, no hay respiradores ni profesionales bien pagados.

“Hoy el Gobernador le va a mostrar al Presidente de la Nación el Hospital Monovalente Dr Carlos Malbrán, se trata de la remodelación que hizo en el CIIC, pero no sé qué le va a responder a Alberto Fernández cuando le consulte si solo ahí invirtió los 754 millones que envió el Gobierno central para combatir la pandemia”, sostuvo el diputado Ávila en relación a los fondos que mandó Nación y que no fueron transparentados por la administración Jalil.

“Hoy los médicos del Monovalente van a tener la ropa adecuada, todos los kits para protegerse de la pandemia pero qué pasaría si el Presidente le dice a Raúl Jalil que vayan a hacer una visita sorpresa en los hospitales de Belén, de Tinogasta, de Santa María, de Andalgalá, de Recreo. Cuál sería el escenario que encontraría el Presidente”, se preguntó Ávila desafiando al Gobernador a que muestre la realidad sanitaria de la provincia del Caso Cero.

“Explicaría Jalil que recibió 754 millones que no le dio a ninguno de los 5 hospitales grandes del interior, equipos de aire central, respiradores y sistemas de terapia intensiva y médicos bien pagos en todas las especialidades”, expresó el legislador peronista relacionando los recurso que recibió Jalil de Nación con la precariedad en que se encuentran los hospitales y la transparencia necesaria que no encuentra aún respuesta a pesar de haber hecho ya varios pedidos de informe.

A cuidar el Caso Cero

Mientras tanto, ante el temor de la comunidad porque no se ponga en riesgo el Caso Cero en Catamarca, el Gobierno provincial afirma que se realizaron test a todas las personas de seguridad y protocolo que acompañan la comitiva presidencial descartando en todos los casos CV-19. La oposición dice que la visita de Alberto es innecesaria mientras que los funcionarios jalilistas justifican el arribo de Alberto por la firma de convenios por valor de 3 500 millones de pesos.

Por Juan Carlos Andrada