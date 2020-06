La Legislatura aprobó la ley que monopolizará la venta de medicamentos

Ni las marchas de los propietarios de droguerías y farmacias tucumanas junto a los empleados, ni las furibundas críticas contra el proyecto tuvieron efecto en los legisladores oficialista, quienes una vez más convirtieron a la Honorable Cámara en la escribanía del Poder Ejecutivo. Ayer aprobaron la ley del gobernador Juan Manzur para cederle a la droguería Suizo Argentina el monopolio de la distribución de alimentos en la provincia, con beneficios impositivos que dejan a las empresas tucumanas fuera de competencia.

Con 33 votos propios, contra 15, la Legislatura de Tucumán aprobó la exención por cinco años del impuesto a los Ingresos Brutos a la droguería Suizo Argentina, la más grande del país. Por estos beneficios, la empresa se compromete a invertir 400 millones de pesos y a crear 100 puestos de trabajo durante es período, pero sólo cincuenta en forma directa. (Texto del proyecto original).

La jornada había comenzado con insólitas declaraciones del vice gobernador, Osvaldo Jaldo contra las farmacias, y las droguerías tucumanas, quienes manifestaban frente a la Legislatura. “Lo único que piden es una exención impositiva por cinco años”, dijo el dirigente tranqueño. Lo que obvió detallar es que la provincia dejará de percibir unos 1.200 millones de pesos, por una inversión máxima de 400 millones.

Pero Jaldo abundó en los sorpresivos reclamos contra el sector: “En la farmacia nos agarramos la cabeza con los precios”. “Hay que hacer cola” para recibir atención, dijo, y agregó que en ocasiones no está el medicamento solicitado, por lo que “salimos llevando otro remedio”. “Es buena la competencia, viene una empresa de primer nivel a la provincia de Tucumán”, dijo sin aclarar que esta norma implica exactamente lo contrario a libre competencia.

Críticas opositoras

“Es inadmisible que Manzur le regale 1200 millones de pesos en cinco años a la droguería Suizo Argentina, pero a las Pymes tucumanas no les dio ningún beneficio fiscal, ni siquiera una prórroga en los vencimientos. Todas las leyes y subsidios deben ser para toda la actividad, no para una empresa particular. Al hacer leyes para beneficiar a una sola empresa, las otras competidoras quedan en desventaja y propicia los monopolios. Esta es una vieja práctica del oficialismo tucumano. José Alperovich lo hacía con sus amigos hoteleros, y ahora Manzur lo hace con sus amigos de los medicamentos”, expresó el PRO Tucumán.

Por su parte, el legislador radical José María Canelada se refirió a una modificación que se realizó al texto del proyecto: Voté en contra del proyecto del Gobierno para eximir del pago de Ingresos Brutos a una droguería. Hemos propuesto cambios para que esta ley particularista se convirtiera en algo más parecido a un régimen de fomento, pero no cambió la esencia”.