Lali estrenó nueva canción hace 10 horas y ya es tendencia en Twitter

La actriz y cantante argentina Lali Espósito estrenó una nueva canción en conjunto con el grupo de cumbia mexicana “Los Ángeles Azules”. La canción se llama Las maravillas de la vida y ya es tendencia en redes sociales. Se estrenó hace 10 horas y ya suma en redes sociales más de 40 mil reproducciones. La canción es parte del disco “Del Buenos Aires para el mundo” de la reconocida banda mexicana.

El tema se estrenó por la plataforma de YouTube y Lali Espósito lo compartió en Instagram junto con el mensaje “¡Qué lujo me di! Ya está disponible #Las MaravillasDeLaVida junto a los legendarios y geniales @angelesazulesmx. Amo ser parte de esto. Amo compartir música con ellos. Son todo. Gracias por esta invitación. Vayan a verlo y pónganse a bailar!”. En el video se la ve a Lali con el pelo larguísimo y un despampanante vestido.

Elías Mejía, el cantante de la banda mexicana, comentó que eligieron a Lali porque les gusta lo que hace “su ritmo, su tono de voz, incluso como se desinhibe en los escenarios y le da algo bonito a este ritmo”, dijo en una entrevista. El video de la canción se grabó en un icónico edificio de Buenos Aires. Lo interesante es que en este cd De Buenos Aires Para El Mundo participan distintos y reconocidos artistas: desde El Polaco, Pablo Lescano y Ulises Bueno hasta Soledad, Abel Pintos, Julieta Venegas y Palito Ortega, entre otros.

Lali en cuarentena

Durante la cuarentena, Lali mostró una fuerte presencia en redes sociales haciendo vivos con famosos, ex parejas y compañeros de trabajo. Cuando se reestrenó Casi Ángeles, la actriz y cantante realizó una cobertura vía Instagram Live junto con su ex compañero de tira y ex pareja, Peter Lanzani. De ese vivo se desató una polémica al recordar un supuesto cruce entre Amaia Montero y la China Suárez. La cantante española acusó a Lali de mentirosa y la obligó a pedirle disculpas.

En otra oportunidad, realizó un vivo con Cris Morena, la productora de la tira en cuestión donde hablaron de las distintas parejas que tuvo Lali y aprovecharon la oportunidad para tirarle algunos palitos a Mariano Martínez. Su relación comenzó cuando grababan Esperanza Mía para canal 13 y terminó algunos meses despupes de forma muy polémica por supuestas denuncias de violencia psicológica. Desde entonces, Lali elige no hablar de esa relación, pero en el vivo que realizó con su ex jefa dejó muy en claro que es el único ex novio a quien no recuerda con afecto, precisamente.