¿Por qué Jimena Barón volvió a la casa de Daniel Osvaldo?

La actriz y cantante Jimena Barón se fue unos días de la casa de su ex pareja, Daniel Osvaldo, para realizarse unos estudios luego de haberse lastimado un hombro entrenando. Fueron solo unos días. Sin embargo, Jimena Barón aprovechó la ocasión para concientizar sobre el cáncer de mama y seguir yendo al médico, aún en cuarentena. Es que “la Cobra” se encontró un bulto en uno de sus pechos mientras se bañaba y tembló de miedo. Asimismo, contó otras dolencias que sufrió en la piernas y que sufrió su madre durante el aislamiento. Por eso, recomendó ir siempre al médico, incluso en aislamiento.

Lo cierto es que J-Mena ya está de nuevo en la casa del papá de Morrison. La noticia la brindó ella en sus historias de instagram. Parece que la novela de Roberto y Mabel tiene un nuevo capítulo. “Roberto, vas a tener que asistirme. Así que poné los ñoquis” fue la publicación en sus historias, seguido de un “todo el viento a tu favor. Ese gualicho sí se puede ver”. El futbolista compartió la historia de Jimena en sus propias historias con el lema “yo te asisto, Mabel”. De esta manera, queda claro que Barón volvió a la casa de Osvaldo.

Es que la convivencia de Jimena Barón y Daniel Osvaldo está dando mucha tela para cortar. Después de una separación súper polémica que incluyó denuncias por violencia verbal y psicológica, la pareja está conviviendo bajo el mismo techo hace ya más de dos semanas y alimentando todas las posibles versiones de una reconciliación. Sin embargo, J-Mena hizo un fuerte descargo al otro día de haberse ido de la casa de su ex pareja. Se trata de un descargo que incluye versiones de un embarazo, de una reconciliación en esta convivencia.

Las declaraciones de Jimena Barón

La cantante aclaró días atrás que no había vuelto con su ex y que no estaba embarazada. Por supuesto, estas declaraciones estaban cargadas de humor de ironía. Además, publicó dos placas negras en las que explica que ella creció con padres separados que se llevaban muy mal y no quería darle la misma infancia a su hijo Momo. Este tema sensibiliza mucho a J-Mena. Días atrás fue el cumpleaños de su papá que falleció hace unos años y lo recordó con mucha tristeza.

El día del cumpleaños de su papá, Jimena Barón subió un video en el que le confiesa que está embarazada y deja ver la reacción y la emoción de ambos. Además, vio la película de El principito y se emocionó hasta las lágrimas- LA actriz reconoció que debió ser consolada por Momo, quien en segida se dio cuenta que su madre se había angustiado mucho ante el recuerdo de su papá.