Secretos del Poder: la cuestión política detrás de la visita de Alberto a Catamarca

Si bien Alberto trae 3 mil millones para Raúl Jalil, con el objeto de reactivar la obra pública en medio de una fuerte polémica por la “necesidad” de la visita presidencial cuando Catamarca mantiene el Caso Cero, en el detrás de escena y los gestos de buen anfitrión, el Presidente nunca estuvo cómodo con Jalil debido a que en algún momento coqueteó con Macri y renegó de los K. Hoy podría notarse en las “compañías” ultra kirchneristas locales que aparecerán con Alberto.



Con el perfil de Cristina Fernández, difícil se olvide de las palabras de elogio que Jalil le lanzaba a ex presidente Macri, al tiempo que, como economista, confirmaba el rumbo que el PRO le imprimía al país reconociendo abiertamente que la “Década ganada” no era tal y que había que combatir al “populismo”, ruina al país. Si bien esto podría inscribirse en el juego de la política, el kirchnerismo-corpaccismo le tiene la factura hecha al ex intendente de SFVC.



La figura de Jalil fue resistida puertas a dentro del kirchnerismo-corpaccismo al punto que solo el cargo de gobernador le quedó a Raúl, a sabiendas de que el empresario, una vez en el sillón de Avellaneda y Tula, con la lapicera y la billetera se convertiría en un potencial enemigo interno, así que el corpaccismo copó la Legislatura con diputados palar negro e incluso le puso el vicegobernador, Rubén Dusso.



Sin embargo, hombres que fueron de estrecha confianza de la ex gobernadora Lucía Corpacci quedaron afuera como por ejemplo Edgardo Macedo, a poco de asumir Raúl Jalil. En realidad podríamos dar varios nombres de dirigentes que hoy operan en las sombras para el retorno del kirchnerismo-corpaccismo, sea en la figura de Corpacci o de algún candidato corpaccista porque no comparten el estilo empresarial macrista de gobernar del multimillonario Jalil.



Lucía es el vínculo con Nación y ubicó personas de su entorno en las delegaciones nacionales locales. Raúl busca desesperadamente hacer un puente directo con Alberto y Cristina pero éstos no le perdonan la “deslealtad” peronista aun sin cicatrizar. Dicen por ahí que Nación tiene otros planes políticos para Catamarca, que ya se conversa. Hoy estarán con el Presidente también los “viejos amigos”, los que, a pesar de todo, no negaron a Alberto y CFK.

Juan Carlos Andrada