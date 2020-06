Senado: hubo una sesión tensa, con duras acusaciones

En la jornada de este jueves se llevó una nueva sesión del Senado de la nación mediante teleconferencia. En la misma, los principales temas a tratar eran la ley de alquileres y la de educación a distancia. A pesar de esto, la oposición se dedicó a criticar a la vicepresidente, Cristina Kirchner y al Frente de Todos. Igualmente, el oficialismo no se quedó atrás, y aseguró que Juntos por el Cambio dejó un “desastre” en el país.

NA informó que las dos principales bancadas dedicaron buena parte de sus discursos a cruzar acusaciones hasta que la oposición abandonó la sesión. El clima estuvo tan caldeado, que incluso la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma -que reemplazó a Cristina Kirchner después de la primera embestida de la oposición- impidió que sus pares oficialistas tomaran la palabra para interrumpir a la oposición, en un intento por mantener controlada la sesión.

Las críticas de la oposición

El puntapié inicial lo dio la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado. La misma presentó una cuestión de privilegio “en contra de la presidencia de esta Cámara y del presidente del bloque oficialista”, José Mayans. La cordobesa apuntó su planteo contra la incorporación en las sesiones de temas ajenos a la pandemia. Esto pese a que el protocolo del Senado estableció que mientras dure la emergencia solo se pueden tratarse proyectos referidos a ese tema.

La oposición se apartó luego del debate sobre educación a distancia -el único proyecto que votó- para criticar las otras dos iniciativas, sin dejar de lanzar dardos contra el Frente de Todos por otros temas. Uno de los más duros fue el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff. Este señaló: “En cada sesión demuestran y destilan revancha. No asumen que son gobierno. Respetar los acuerdos es un aporte a la gobernabilidad”.

La postura del oficialismo

La oficialista santafesina María de los Ángeles Sacnun acusó a los opositores de haber “reclamado que se cumpla con el reglamento del Senado violando el mismo. Hablan de temas que después no van a votar” y luego disparó: “Dejaron un desastre en la economía, en la Justicia, han generado una red de espionaje”. “Hablan de Vicentin. Vayan a preguntarle a los trabajadores y a los productores lo que piensan de la empresa. Las protestas fueron alentadas por el intendente”, agregó.

Se sumaron luego las senadoras del oficialismo Nancy González y Ana Almirón. Criticaron la decisión de la oposición de abandonar la sesión del Senado y no votar la ley de Alquileres. Afirmaron que “a Juntos por el Cambio no le importan las necesidades de la gente” y que “en el gobierno de Cambiemos no hubo normas que amplíen derechos. Por eso se entiende que no voten esta normativa”.