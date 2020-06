Beto Casella fue tendencia en Twitter y lo mataron en redes sociales

Beto Casella fue tendencia en redes sociales. Esta vez, sus polémicos dichos tienen que ver con un caso que tomó trascendencia en las redes. Es que Santiago Maratea fumó marihuana en el baño de Lizy Tagliani y lo publicó en Instagram. Lo concreto es que después de la actitud de Maratea, Beto Casella dijo que “un día pintó un fasito, al otro pintó cocaína y al otro pintó hacerse homosexual por una noche, porque pinta. No está buena esta televisión”. En twitter, los usuarios no se lo perdonaron y en cuestión de horas Casella era trending topic.

Incluso, algunos famosos le saltaron a la yugular a Casella. Tal es el caso de Connie Ansaldi que no etiquetó al conductor, pero sí publicó en Twitter: “o sea, ¿drogarte te haría homosexual? Pero y los que homosexuales que no se drogan, ¿cómo se lo contagiaron, eh? ¡Hablen! ¿Y los heterosexuales drogadictos por qué no se agarrar la peste rosa?”. En general, todos se indignaron con Casella por la comparación, como si la homosexualidad fuera tan grave con la drogadicción.

Luego de ser fuertemente cuestionado, el conductor de Bendita Tv hizo su descargo en Twitter: “Es cierto, mal empleado el término ‘homosexual’. Me refería a pibes que, en recuperación, cuentan con dolor que se los cog**** en una noche jodida de drogas, cuando no podían oponer resistencia. Sí, se los violaron. Solo ‘porque pintó’. No se me hagan los progres nenes de mamá” lanzó el conductor. Nuevamente, le saltaron al cuello. Algunos arremetieron que el foco de atención debería estar en quienes lo violaron, no en el estado de la víctima, otros entendieron al conductor y le mandaron mensajes de apoyo.

¿Que dijo Santiago Maratea?

Por su parte, Santiago Maratea, el instagramer en cuestión, minimizó el problema en redes. Hizo chistes al respecto y, de hecho, se mostró provocativo a quienes arremetieron contra él. Por ejemplo, subió un video del periodista Augusto Tartúfoli hablando y dando su opinión sobre lo acontecido y en la historia siguiente se lo ve a Maratea fumando otro cigarrillo de marihuana bajo la insignia “prefiero fumar porro y no matar gente como tu abuelo” por lo que decía el periodista en el video. Se generaron diferentes posturas al respecto, algunas a favor de Beto y otras del lado Maratea.

Santiago Maratea es un joven instagramer que comenzó su carrera realizando videítos graciosos. Luego comenzó a ser esponsoreado por diferentes marcas a escalar, consiguiendo trabajo en radio y haciendo algunas participaciones televisivas. Durante la cuarentena, Maratea se muestra activo realizando vivos y participaciones con instagramers de su generación, tales como Martín Cirio o Lizardo Ponce. Santiago Maratea se distingue por hablar de todo tipo de temas que a veces son considerados tabú tales como sexo, drogas, sexualidad, política, etc.