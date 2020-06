Los resultados del estricto cuidado en Tucumán

A partir del lunes 15 de junio rigen las nuevas medidas de flexibilización en Tucumán. Las mismas son resultados de evaluaciones, estadísticas y diferentes reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). “Todos los controles que venimos haciendo desde la vigilancia epidemiológica, las evaluaciones, los testeos masivos y gracias a la respuesta obtenida, nos han permitido que hoy estemos dando estas flexibilizaciones”, afirmó la ministra de Salud, Rossana Chahla.

Desde Salud estuvieron realizando test sin esperar que se adviertan síntomas. Adelantándose con controles en espacios de mucha concurrencia, como entidades bancarias, geriátricos, en el el Mercofrut y en la obra social de Camioneros. Satisfactoriamente todos los resultados fueron negativos, lo que confirmaría que no hay circulación comunitaria del virus en la provincia. Los casos positivos corresponden a únicamente a personas que volvieron del extranjero.

Por otro lado, cabe destacar que los autocuidados generados por el coronavirus, también mejoraron las estadísticas de otras enfermedades respiratorias. “A diferencia del año pasado, hoy en la misma semana epidemiológica hemos tenido menos enfermedades como bronquiolitis, de tipo influenza y gripe A. Este año tuvimos entre un 50% y un 70% menos de esas patologías”. La ministra considera que se debe a que la gente se protege más estrictamente.

¿Cómo continuarán los trabajos?

La cartera sanitaria no baja la guardia pese a los buenos resultados. Seguirán los testeos a personal de puestos que tienen mucha exposición: fuerzas de seguridad, policías, guardia cárceles y gente trabajando en comisarías. Además se lanzará un nuevo programa llamado BAF (Búsqueda Activa de Febriles). Chahla explicó: “No vamos a esperar a que la gente venga a nosotros, sino que vamos a salir con médicos, enfermeros y agentes socio sanitarios a los lugares más vulnerables, con mayor hacinamiento, para detectar personas que pudieran estar con problemas febriles”.

Preocupada por las aglomeraciones en bancos y bares, la referente solicita a la población: “Les pido responsabilidad a cada uno de los ciudadanos para que no tengamos que volver para atrás. Que cada uno haga lo que tiene que hacer y que, si ve a alguien que no cumple, se lo haga saber. Que seamos todos colaboradores de esta situación ya que el virus no circula solo, circula con las personas”. Ante el mínimo riesgo se volverá atrás con las flexibilizaciones.