Manzur pidió tomar con responsabilidad las flexibilizaciones

Tucumán es una provincia beneficiada por las flexibilizaciones a la cuarentena, la poca cantidad de casos activos de coronavirus permiten mayores libertades. Aunque recientemente hayan informado un nuevo caso, no hay registro de circulación comunitaria del virus. Habría 7 casos activos de Covid-19 en la provincia y todos provienen del extranjero, personas que fueron repatriadas en las últimas semanas. Sin embargo, el gobernador Juan Manzur advierte: “Si llegan a aumentar los casos y a haber circulación viral, no me va a temblar el pulso para dar marcha atrás”.

Para evitar que su advertencia se concrete, Manzur pidió responsabilidad a la población, que tomen con cautela las nuevas flexibilizaciones que autorizó el Comité Operativo de Emergencias (COE). “Apelo a la responsabilidad de la gente, al cumplimiento del distanciamiento social y de todas las medidas higiénicas, al uso del barbijo. Hay que extremar las medidas de seguridad”, expresó.

Las nuevas actividades autorizadas por el COE son:

Ampliación de horarios en bares y restaurantes. Apertura cementerios. Salidas recreativas. Reuniones sociales. Entretenimientos para adolescentes y adultos. Entrenamientos deportivos al aire libre. Casamientos por civil. Velorios: podrán acudir a salas velatorias en números de no más de 10 personas. Comercios con horario especial por el Día del Padre. Emprendimientos de micro cine.

“En Tucumán llevamos varias semanas sin circulación viral. Venimos detectando casos de personas que vinieron de lugares donde hay circulación viral y fueron puestos en cuarentena. En ese marco hemos venido avanzando para flexibilizar y avanzar con la actividad económica de Tucumán. Fuimos poniendo en marcha paulatinamente cada una de las actividades: hemos avanzado con mucha prudencia con los bares”, afirmó Manzur a prensa del Gobierno de Tucumán.

A su vez, reconoció que estas flexibilizaciones fueron en detrimento de las repatriaciones. El mayor riesgo de contagio viene con las personas que ingresan a la provincia, sobre todo provenientes del extranjero. “En la medida que uno flexibiliza el esfuerzo sanitario es el doble. Por eso hemos ido restringiendo el ingreso de personas del exterior porque el esfuerzo del sistema sanitario era muy grande”, comentó el gobernador.