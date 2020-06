“Me agarraría a trompadas” Polémicas declaraciones de Benito Fernández

Benito Fernández será participante de la pista más famosa del país. Es que dejará de lado, al menos por un tiempo, las telas y las pasarelas para participar en el certamen. El diseñador dio una nota en radio Mitre y explicó que, antes de aceptar el compromiso, se tomó unos días para pensarlo y para hablarlo con el Chato Prada. Fernández necesitaba aclarar que no tiene la edad, ni el estado físico, ni es bailarín. Así, reconoció que pensó: “Qué bueno que me elijan por mi carrera y no por un escándalo”, sentenció el diseñador.

Benito Fernández entiende que “el Bailando es un programa que ha cometido muchos errores, pero tiene dos fortalezas tremendas: entretener a la gente y visibilizar la solidaridad. Es un programa que tiene que estar al aire. No podía decir que no, pero ahora cambiaron muchas cosas. Todavía no se confirmó que se haga” siguió diciendo a radio Mitre haciendo referencia a todas las problemáticas que está enfrentando hoy Marcelo Tinelli y la producción de LaFLia para llevar adelante el programa en plena cuarentena.

Como también es de público conocimiento, Flor Peña renunció al Bailando 2020 y ahora la producción tiene que encontrar un reemplazo. Sobre esto, el diseñador anunció que, para él, debería ser Moria quien ocupe su lugar. Sobre los otros jurados realizó declaraciones muy polémicas. “A Ángel no le tengo miedo, pero sería con el único que me agarraría a trompadas. A Pampita la adoro y trabajamos juntos un montón. Con Polino me llevo perfecto, pero con Ángel de Brito iría a los bifes”, confesó entre risas.

Es que Benito Fernández considera de Brito “se mete en terrenos que, a veces, a los participantes no les gusta. Es el que ha sido más incisivo en cuestiones personales. Los demás se meten en si bailás bien o no, pero sobre baile y él se mete en otras cosas. Me voy a poner unos guantes de boxeo”, anunció y agregó, “mi misión en el Bailando va a ser fajar a de Brito. A las piñas”. Si bien se entiende que Benito se toma estas cuestiones con humor, es concreto que no le gusta tanto que de Brito exponga la intimidad de los participantes del certamen.

Por lo pronto, solo se sabe que al Bailando le falta un jurado y algunos protocolos de seguridad para poder llevarse a cabo. Hasta ahora, sabemos que volverá con en formato de VideoMatch para integrar principalmente el humor. A sus viejos capocómicos (Pachu, Pablo, Fredy, etc.) se le suma la talentosísima imitadora, Fátima Florez. ¿Qué dirá el conductor de Los Ángeles de la Mañana?