“No me amenaces más” La reacción de Latorre ante las advertencias de De Brito

El jueves Ángel de Brito echó a Yanina Latorre del programa. Es que el conductor puso a prueba a una de sus angelitas para que resolviera un cálculo matemático y Latorre no se aguantó la ansiedad y largó la respuesta correcta. Ante esta intervención, de Brito se vio ofuscado porque la pregunta era Andrea Taboada y le pidió que se retire. Al final el programa, la mujer de Diego Latorre hizo su descargo en vivo explicando que quiso ayudar a su compañera. Su respuesta no conformó al conductor y este sugirió la colocación de una cárcel o confesionario para poner a sus angelitas en penitencia cuando se porten mal.

Luego de esto, se supo que Morena Rial era fan de Los Ángeles de la Mañana y su abogado Alejandro Cipolla, por medio de las redes sociales, le sugirió al conductor de LAM que convocara a la hija de Jorge Rial para trabajar de panelista en su programa. Dispuesto, Ángel de Brito le preguntó cuándo querría arrancar. Ayer, se debatió al aire sumarla o no a la hija del conductor de Intrusos en el Espectáculo. Yanina Latorre aceptó inmediatamente y, por su parte, Karina Iavícoli lo puso en duda. No porque no quisiera a Morena, sino porque cuestiona que sean tan fácil ingresar como panelista al programa.

En esta situación, Yanina y Karina fueron directamente al cruce y, para no escuchar los argumentos de su compañera, Latorre preguntó, irónica, si podía retirarse de nuevo. Esto generó la molestia del conductor del ciclo, Ángel de Brito, “mirá que muchas se fueron, como tu amiga Evelyn, y no la corrimos ni dos metros”, le advirtió. “No me amenaces más”, fue la respuesta de Yanina. Lo dejaron pasar y nuevamente el foco de atención se puso en la posibilidad de sumar a Morena Rial como panelista del programa y nueva angelita.

¿Qué dirá Jorge Rial?

Morena Rial reconoció que siempre mira el programa y que le gusta mucho. Solo resolvieron que, el lunes, la mediática será entrevistada y debatirán si ingresa o no al programa. Lo cierto es que su padre y Ángel de Brito no tienen buena relación. Incluso, en diferentes ocasiones de Brito se mostró provocativo, lo trató de miserable y tomó partido por Marcela Tauro ante la polémica que se armó entre ella y Rial, que llevó a la renuncia de ella al programa de América TV. Hasta ahora, Jorge Rial no pronunció palabra sobre la posibilidad de que su hija esté en el programa competencia, pues está muy preocupado por un posible caso de COVID-19 en su programa.

Morena, por su parte, últimamente está en boca de todos por diferentes cuestiones personales. Es que se separó luego de una pelea que tuvo en vivo con su pareja, Facundo Ambrosioni, y que muchos la presenciaron por medio de Intragram Live. Además, trascendió públicamente que el padre de su hijo le había sido infiel y la joven no aguantó las ganas e insultó en un vivo de instragram a Antonela Pane (la tercera en discordia) que ella estaba haciendo con una amiga. Sin dudas, la silla en el estudio de canal 13 va en sintonía con su perfil mediático.