Vicentin: el gobierno defendió la expropiación

El pasado lunes, el presidente de la nación dio una conferencia de prensa donde anunció la intervención de la empresa Vicentin por 60 días. Además, aseguró que enviará un proyecto al Congreso para su expropiación. Luego de esto, el mandatario se reunió con el CEO de la firma. Por eso, corrieron los rumores de que el gobierno iba a dar marcha atrás en la medida. Sin embargo, este viernes el Ejecutivo ratificó su postura.

“Creo firmemente que esta actividad pujante del agro debemos cuidar que no se extranjerice, que siga trabajando. No estamos para estatizar empresas. Queremos rescatar a las que consideramos centrales para el desarrollo del país”, afirmó el presidente esta tarde en su visita a La Rioja. Ratificó que para el gobierno nacional no hay una negociación en marcha con los exdirectivos de Vicentin.

Se sostiene la idea original de la intervención y el debate en el Congreso por la expropiación de Vicentin. Se está abierto a propuestas superadoras aún no alcanzadas, explicaron esta tarde a Télam fuentes oficiales. “No estamos quitándole la empresa a nadie. Vamos a rescatar una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos”, agregó el jefe de Estado.

En ese sentido, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó hoy que la intervención a Vicentin “es una decisión política estratégica”, y remarcó que “el instrumento para que la Argentina no pierda la empresa es la expropiación”. Para el titular de la cartera agropecuaria, el objetivo es “buscar caminos para que la empresa no se transnacionalice ni se desguace”.

La denuncia que realizó la UIF sobre Vicentin

En la jornada de hoy la Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al exmandatario Mauricio Macri, al expresidente del Banco Central, Guido Sandleris; al extitular del Banco Nación, Javier González Fraga, y a los dueños de la cerealera.