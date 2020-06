Wanda Nara admitió haberse hecho cirugías en la cara

Wanda Nara nunca vive al margen de la polémica. Es que la mujer de Mauro Icardi siempre da qué hablar. La hermana de Zaira siempre es cuestionada por sus cambios en su aspecto físico o por controlar los contratos futbolísticos de su compañero y padre de algunos de sus hijos. Esta vez, la modelo habló sobre las cirugías que se hizo en el rosto, aunque asegura que no fueron estéticas, sino que debió hacérselas como consecuencia de un accidente deportivo en su adolescencia, cuando jugaba al hockey.

En una entrevista para la revista Gente, Wanda Nara explicó que debió hacerse una cirugía en la nariz a los 19 años por un accidente que sufrió jugando al hockey: le pegaron un palazo en la cara y le partieron el tabique en tres pedazos. Por eso, debió someterse a una cirugía de nariz y amígdalas porque no podía respirar con facilidad. Además, explicó que pasó los últimos años de su vida en los medios y embarazada, por lo que no había tenido el tiempo suficiente para realizarse cirugías y retoques de índole estético.

Asimismo, la modelo y empresaria explicó que en las imágenes puede prestarse a confusión porque la modelo sale según el fotógrafo, el ángulo, el make up, etc. Por otro lado, Wanda Nara comentó cómo está pasando sus días de aislamiento social, preventivo y obligatorio en Europa con su marido y sus hijos: “Tengo épocas en que me paso de peso y otras de exigencia laboral. Hoy en cuarentena elijo vivir con las raíces crecidas, al natural, haciendo respirar el pelo. Cuando estoy en casa nada me importa, porque tengo un hombre que se enamoró de quién soy, no de una foto de instagram”, sentenció.

¿Una serie sobre la vida de Wanda?

Por otro lado, habló de la posibilidad de que se produzca un proyecto audiovisual basado en su vida. Se trata de una serie que podría ser emitida en Netflix y HBO. Adelantó, además, que una parte podría ser grabada en argentina, pero la mayoría en Europa: “Sé que aportaría condimentos a las situaciones. Porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar”, anunció. Además, aclaró que ella estará cargo de supervisar el proyecto y aportar partes de la historia.

Wanda Nara vive en Europa acompañando a su marido, Mauro Icardi, quien se desempeña en un equipo Francés por un contrato de 50 millones de dólares que Wanda consiguió. Además, es modelo y empresaria. Tiene su propia línea de cosméticos en la que vende labiales y sobras para maquillaje. La marca se consigue en Italia, todavía no llegó a la Argentina.