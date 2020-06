Confiados en nuevos milagros de la Virgen, los catamarqueños se relajaron

Por la continua intervención de la Virgen de Valle, los catamarqueños se relajaron y salen a la calle sin barbijos y sin cuidar la distancia. El Gobierno provincial pidió que la comunidad no se asuste cuando se confirme el primer caso pero anunció que dará marcha atrás con la flexibilización. Lo cierto es que la gente se olvida y pierde dimensión del peligro. Sin embargo hubo focos de reclamos por falta de reacción de los COE y cuarentena tardía en Recreo y Andalgalá.

Parece una constante en la política argentina: dar un paso y pensar que ya llegamos. Estamos convencidos que Dios es Argentino y que la Virgen es catamarqueña entonces relajamos la disciplina, dejamos los barbijos en la casa, no respetamos la distancia, nos juntamos 30 tipos a guitarrear y “festejar” que no tenemos CV-19, no se nos cae la “virgencita” de la boca mientras transgredimos la cuarentena y el distanciamiento de todas las formas posibles.

Por otro lado, están lo que tomaron la cuarentena y el distanciamiento en serio y reaccionan mal al observar la irresponsabilidad de los integrantes del COE y las autoridades municipales. Este fin de semana los vecinos tuvieron que autoconvocarse por WSP y cortar la ruta en Andalgalá y Recreo porque hubo “filtraciones” en los controles y gracias a ese accionar se obligó a los transgresores a cumplir la cuarentena. Sin la participación social, simplemente pasaban.

Pomán

Fue numerosa la reunión en Pomán donde estaban funcionarios municipales, jefe de enfermeros del hospital y empleados de instituciones locales, de guitarreada y alcoholizados. No olvidemos gente queriendo burlas los controles con familiares, novias, amantes en el baúl del auto e incluso los dueños de una clínica queriendo hacer pasar la parentela en la ambulancia, da la impresión que quieren lo contrario a lo que se tiene (Caso Cero). Las transgresiones se cuentan de a cientos.

Tener mucho o sin merecerlo suele ser perjudicial debido a que no se aprecia el valor de lo conseguido. Tanta ayuda e intervención divina que nos creemos inmunes al virus. Nos pasó con otros temas políticos como la minería, tenemos tantos recursos naturales que estamos empobrecidos y con sueldos de hambre. Somos privilegiados y tan ricos que el éxito está supuestamente asegurado pero la realidad al final es muy distinta a nuestra pobre imaginación.