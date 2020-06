Después de tres años, la carrera de Médico Veterinario recibe ingresantes en la UNT

La carrera de Médico Veterinario que depende de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT (FAZ) volverá a recibir Ingresantes. Hace tres años, la carrera dejó de albergar nuevos alumnos porque no consiguió acreditar ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), informan desde la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora, un dictamen del organismo recomienda hacer lugar a la solicitud de reconocimiento oficial de su título, que incluye un Nuevo Proyecto de Carrera.

Veterinaria es la única carrera universitaria de gestión pública y gratuita en el Noroeste Argentino (NOA). Se abrió en 2003, ante la gran demanda social y regional para formar profesionales dedicados a la atención de grandes y pequeños animales. Al principio se planteó que los alumnos, luego de cursar el segundo año, podrían continuar sus estudios en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sin embargo, ese convenio no resultó necesario porque se fueron creando las materias que faltaban hasta completar el cursado, que dura cinco años y un cuatrimestre.

El Decano de la FAZ, Roberto Corbella, señaló que después de no conseguir, en dos oportunidades, la acreditación de Veterinaria, no podían presentar el mismo proyecto de carrera ante la CONEAU. Entonces, todo el personal de la FAZ (Docentes, No docentes, Estudiantes, Egresados y Autoridades de la Facultad) se abocó a la difícil tarea de crear un nuevo proyecto de carrera, que consiguió una evaluación positiva. El Decano indicó que la nueva carrera prevé algunas mejoras respecto de la anterior.

Corbella comentó que se agregó una mayor cantidad de práctica y se incorporarán nuevos docentes. Actualmente, Veterinaria reúne a 900 alumnos activos que cursan en diferentes años. Así, precisó que se contempló un plan de transición para ellos, “para que puedan incorporarse a la nueva carrera, que tendrá validez nacional”. La vicedecana de Agronomía, Rosana Paz, detalló: “Agregamos dos materias en el 5° año que son Prácticas hospitalarias de grandes animales y Prácticas hospitalarias de pequeños animales”.

Paz contó que se acondicionó el quirófano de grandes animales (fue una de las observaciones que había realizado la CONAEU). Además, se habilitaron camillas hidráulicas, mientras se trabaja paran incorporar mangas y bretes para equinos y otros animales. “Retomar el ingreso a Veterinaria es muy importante, porque la carrera es única a nivel regional en el sistema público y porque, además, tiene enorme demanda de ingresantes”, puntualizó el profesional.