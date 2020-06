Convocan a prácticas socioculturales para sumarse a la Gestión Cultural

La situación sanitaria que el país atraviesa en relación con el covid-19 y las necesarias medidas de cuidado de la salud de la población que esto conlleva implica rediseñar acciones. Éstas permitarán mitigar los inconvenientes que se generan en el campo económico, social y funcional del trabajo cultural. Por este motivo y sobre la Gestión Cultural, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través de su Programa de Cultura invita a participar de “Cultura Imaginada. Edición Especial 2020”. Se realiza en conjunto con el Ente Cultural de la Provincia de Tucumán y los organismos de Cultura provinciales.

El Ente Cultural informa que se seleccionarán tres prácticas culturales de la provincia, cada una de las cuales recibirá un monto estímulo de $60.000. Cultura Imaginada es una convocatoria destinada a las/os hacedoras/es culturales independientes de nuestro país. A través de las artes, la producción y la gestión, vienen desarrollando propuestas de acción cultural comunitaria. Se trata de una iniciativa en función de la Gestión Cultural que nació en 2016 para reconocer el trabajo de gestores culturales de todo el país.

Los representantes de la Gestión Cultural intervienen en el campo sociocultural, abordando temáticas vinculadas al patrimonio inmaterial, las identidades culturales. Además, de la formación artística, el cuidado ambiental y la inclusión social, entre otras. Esta actividad reconoce el trabajo de las prácticas culturales con un monto estímulo en dinero, fortalece su tarea mediante encuentros de conformación y capacitación, difunde su accionar por distintos medios.

Además, sostienen un seguimiento y compromiso permanente para facilitar herramientas que impulsen sus virtudes. Desde su primera edición en 2016, Cultura Imaginada ha colaborado directa e indirectamente con más de 280 prácticas de todas las regiones del país. El Programa de Cultura invita a participar de “Cultura Imaginada. Edición Especial 2020” ha acompañado el crecimiento de muchas con acciones concretas. La organización pone énfasis en el reconocimiento de la pluralidad y diversidad de sus identidades.

Reactivación de las actividades culturales

El respaldo de esta decisión se basa en que estas actividades culturales son el sostén de muchas familias, según explicó el concejal Lucho Argañaraz. Estas personas, durante el período de aislamiento social, no pudieron desarrollar su trabajo, por lo que implica que no contaron con un ingreso económico. Debido a esta situación, muchos quieren volver al trabajo lo más pronto posibles. Para eso, garantizan el cumplimiento de todas las medidas de seguridad sanitarias correspondientes. El interventor de la UCR solicitó al COE no se olvide de los que dependen estos espacios culturales.