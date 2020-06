Entre disturbios, reabrieron las ferias en comunas y municipios

En el marco de apertura gradual de la cuarentena, el Gobierno de Tucumán anunció la reapertura de las ferias de las distintas comunas y Municipios que facilitan la compra de alimentos primarios a los vecinos de la zona. Esta flexibilización para las ferias se produjo en medio de un fuerte enfrentamiento ocurrido el sábado 13 de junio, en el Barrio Independencia. El hecho transcurrió mientras numerosos policías provinciales y municipales quisieron frenar una de las ferias e incautar mercaderías de los trabajadores.

Al momento, los feriantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y cortaron la calle en señal de protesta. El ministro del Interior, Miguel Acevedo había anunciado el viernes que el Comité Operativo de Emergencia (COE) determinó que no habrá circulación de feriantes. Esto significó que los vendedores no tendrían acceso a las ferias que no pertenezca a su jurisdicción. Avecedo aclaró: “Los protocolos de sanidad se van a cumplir estrictamente, teniendo los espacios pertinentes entre un vendedor y el otro, garantizando las condiciones de higiene”.

En cuanto a la reglamentación para esta reapertura, la misma implica varias restricciones. Tiene que haber diez metros entre un puesto y otro, los stands deben tener techos pero no laterales y se puede vender productos agroalimentario solamente. Además, remarcan que solo pueden comprar los residentes del barrio, localidad o ciudad y está prohibido el desplazamiento de una feria a otra, solo para residentes. Especifican que el organismo para el control es la Delegación comunal o la Intendencia. También, agregan que solo debe haber una persona por familia para realizar la compra.

Para finalizar, Acevedo comentó que la idea es que sea una persona por grupo familiar para comprar el producto específico y retirarse sin que sea un paseo. El ministro dejó en claro: “Como Gobierno provincial pretendemos que de a poco se vayan levantando todas las actividades que generan la reactivación comercial e industrial”. Para el mandatario estas son las instrucciones del gobernador Juan Manzur. “Pero sin descuidar la salud de los tucumanos”, expresó Acevedo.

El cumplimiento de los feriantes

Desde el ministerio del Interior aseguraron que no se está liberando todo y no se puede circular como antes. Se debe salir, hacer la compra y volver a casa El subsecretario general de la Gobernación, Pedro Sandilli indicó: “Si bien el protocolo tiene las condiciones generales, hay cuestiones específicas de como será el funcionamiento en la zona del predio y las condiciones que deben cumplir los feriantes”. Sandilli agregó la expectativa de que esta acción se pueda desarrollar de forma normal y que no implique que se de marcha atrás. Con el hecho del sábado, esto no sucedió para la reapertura.