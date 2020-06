La lucha de la hija de El Polaco contra el cyberbullying

El Polaco y Barby Silenzi disfrutan de la llegada de Abril, su pequeña bebé que llegó días atrás, durante la cuarentena. Desde entonces, los artistas se muestran muy activos y unidos en redes sociales mostrando el día a día de su paternidad. Ahora, fue el turno de El Polaco que compartió por Instagram un texto escrito por su pequeña hija Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita. Sol tiene 12 años y está entrando en la adolescencia. Denunció haber sufrido cyberbullying y compartió sus emociones al respecto.

El Polaco compartió en Instagram lo escrito por su hija: “Yo lloré después de ver el video porque es algo que le pasa a muchas personas y se quedan callados por miedo a hablar. Debe ser, de verdad, frustrante saber que al llegar a la escuela te espera un infierno, porque la mayoría dice que la escuela es como tu segunda casa o que te tenés que sentir cómodo, pero hay gente que lo único que siente al llegar a la escuela es pánico. Ya sé que, si yo no tuviera la personalidad y el carácter que tengo, hubiese sufrido eso”, comienza el relato.

Sol continúa diciendo: “Constantemente sufro cyberbullying y es horrible. Por suerte, ya no me afectan esos comentarios, pero antes cuando era más vulnerable a lo que la gente pensaba de mí la pasaba re mal. Si fuese por mí, haría algo para poder parar el bullying en todo el mundo. No sé muy bien lo que se siete, pero solo sé que esas personas están sufriendo y hay que parar con ese sufrimiento porque nadie de lo merece. El título y el video pretenden visualizar/ concientizar sobre lo que siente la víctima de bullying y que el que sabe lo que está pasando y no hace nada para detenerlo (ya sea hablar con un mayor/autoridad o con el que está siendo agredido) es parte del problema”.

¿Quién es la hija de El Polaco y Karina?

Cabe destacar que no es la primera vez que Sol Cwirkaluk se manifiesta en contra del Bullying. En su propio instagram (que aclara en biografía que es supervisado por su mamá Karina), Sol ha realizado distintas publicaciones en las que se manifiesta en contra de abuso y también en contra de la violencia de género. Además, la jovencita muestra un impecable talento para el canto heredado de sus padres, como así también para la actuación e imitación. Frecuentemente sube videos cantando con alguno de sus padres o sola.

Su padre, El Polaco, también comparte muchas postales familiares. Desde que Abril llegó, comparte muchas postales para mostrarle a sus seguidores cómo sus hijas conocieron a la bebé recién llegada, el primer baño de la beba, fotos de Barby con sus hijas, regalos que les llegan, sorteos, etc.