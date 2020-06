Jaitt denuncia penalmente a Yanina Latorre y Santiago Maratea por romper el aislamiento

Hace unos días, Santiago Maratea fue tendencia porque, mientras se encontraba en el programa de Lizy Tagliani “El precio justo”, fue al baño a fumarse un cigarrillo de marihuana y o transmitió por Instagram Live. Ante esto, Beto Casella tiró fuertes declaraciones y fue atacado en redes sociales por comparar la marihuana con la homosexualidad. Maratea le respondió en Instagram a él y a Augusto Tartúfoli, quien lo agredió verbalmente y lo comparó con su propio abuelo que, a la edad de Santiago, iba a la guerra. El instagramer se lo tomó con humor y dio respuestas un tanto irónicas.

Ante semejante polémica, Ángel de Brito aprovechó la oportunidad y lo invitó a Santiago Maratea para que fuese al piso de Los Ángeles de la Mañana. Cabe destacar que el influencer tiene muy buena relación con Yanina Latorre, una de las angelitas. Casi todas las noches, desde que empezó la cuarentena obligatoria, Yanina Latorre comparte intercambios virutales con Santiago Maratea, Lizardo Ponce y Martín Cirio. Luego de que acabó el programa de De Brito, Yanina y Santiago compartieron un video en redes en el que se abrazan y Santiago le regala un muñequito a Yanina. Esto desató una polémica más enorme que el cigarrillo de marihuana de Maratea .

Es que Ulises Jaitt no le gustó lo que vio y decidió denunciarlos penalmente a ambos por no cumplir con las distancias establecidas por el Gobierno Nacional. Así, el hermano de Natacha, publicó en Twitter: “mientras vos respetas el distanciamiento social y no podes abrazar a tu papá, a tu mamá, Yanina Latorre se burla del distanciamiento social cuando mueren personas todos los días por Coronavirus; lo más triste, siendo comunicadora” y adjuntó el video en cuestión en el que se los ve abrazados.

¿Qué dijo Yanina sobre la supuesta denuncia?

Yanina Latorre no se quedó atrás y respondió a la polémica en un vivo con Lizardo Ponce: “¿Lo vieron a Maratea hoy? ¡Cómo lo amé! Todo el mundo criticándome, me la ch****. Me importa tres carajos. Hay abrazos en la vida que merecen ser dados. Y yo, a Santi, después de tres meses de hablarnos, de mandarnos mensajes, de hacer facetime y bancarnos, lo menos que podía hacer con Santi, que lo amo, era abrazarlo”, lanzó.

Lo concreto es Yanina Latorre y Ulises Jaitt no tienen buena relación desde hace mucho tiempo. Al menos desde cuando se confirmó la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt, hace algunos años. Es que Ulises aseguraba que Diego Latorre estaba enamorado de su hermana y hasta intentó suicidarse y, por su parte, Yanina minusvalidaba esa opinión.