La grave revelación sobre el sindicalismo “roedor” de Catamarca

La especulación gremial para beneficios de familiares y amigos se cotiza más cuando el Ejecutivo quiere sacar proyectos como la reforma laboral. Por caso, El Aconquija accedió a capturas de pantalla de la secretaria del Sindicato de Empleados Legislativos (SELEG), Inés Rodríguez. En ella, la dirigente cuál será la forma para sacar provecho del apuro del oficialismo en relación con la reforma laboral. Habla de ubicar gente y tener un “grupo de choque”.

La captura habla de lo más bajo del sindicalismo con los peores métodos: extorsión, manipulación, aprovechamiento de la necesidad, incitación a la violencia. Rodríguez quiere armar una fuerza de choque para que rompan cosas con la finalidad de aprovecharse de un oficialismo que necesita del sindicalismo veleta y amañado, al fin y al cabo al Gobierno le sale barato negociar así puesto que ni siquiera es plata del bolsillo de los políticos sino de las arcas del Estado.

De acuerdo a los chats enviados a El Aconquija una persona mantiene este diálogo con Rodríguez: “Disculpe Sra Ines, los changos me preguntan si hay alguna novedades”, a lo que ella contesta “Que se queden tranquilos como quedamos el lunes ya está todo normalizado, van a tener farmacia y mercadito gratis por 5 años”, a lo que el sujeto le contesta alegremente “vamos por 4 años más”.

¿Investigación Judicial?

La parte delicada y que debería ser investigada por la justicia es esta afirmación de Rodríguez: “Con respecto a lo otro no me olvido, de a poco antes de fin de año entran los 5, van ser mi fuerza de choque jajaja, ahora vamos a meter un kilombo por aumento a la presidenta (Cecilia Guerrero) y a (Rubén) Dusso. Avisales que los voy a necesitar, que tiren piedras, rompan algo, con eso me llaman para arreglar y empiezo a meterlos”.

En febrero de este año se filtró un audio donde la representante de los empleados legislativos hablaba de un desvío de fondos pero argumentó que fue “sacada de contexto” y que el audio era más largo. Muchos dirigentes se aprovechan de que la justicia duerme para hacer tropelías y hacerse los correctos tirando siempre la pelota afuera. “Fue un error de tipeo” y “me sacaron de contexto”, son las salidas típicas de este tipo de roedor sindical.