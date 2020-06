Los jóvenes extraviados en El Taficillo agradecieron su rescate

El sábado pasado dos jóvenes de 22 años fueron a dispersarse haciendo trekking en El Taficillo. Salieron al mediodía y a las 19 horas, momento en el que anochece, se comunicaron con sus padres para que los socorran porque se habían perdido. A las 20 horas iniciaron el protocolo de búsqueda personal de la Unidad Regional Norte, Bomberos, Grupo CERO, Defensa Civil e Infantería. También colaboraron las comisarías de esa jurisdicción, el grupo “Los Caminantes del Taficillo” y familiares de los chicos. Comunicó el Gobierno de Tucumán.

El Taficillo es un terreno empinado con muchas bifurcaciones, por lo que es fácil perderse. Los jóvenes tuvieron que pasar la noche allí, ya que fueron encontrados en la mañana del domingo recién. “Los jóvenes están sanos y salvos, cerca de las 13 ya estaban de regreso con sus familias y atendidos por personal del SIPROSA”, informó el comisario Carlos Carrillo, Jefe del Departamento de Operaciones Policiales.

Agradecimientos de los rescatados

“Quiero agradecerles a todas las personas de la policía y de todas las instituciones que se esforzaron y nos fueron a buscar para ayudarnos a volver”, expresó uno de los rescatados. El otro joven también agradeció, más conmocionado y reflexivo: “La preocupación de la policía por rescatarnos me recordó la bondad del ser humano y eso me hace muy feliz. Con estos cuidados me hicieron sentir que sí soy importante, doy muchas gracias a todos los que nos ayudaron, me hicieron pensar en muchas cosas”.

Por su parte, el padre de los jóvenes agradeció la eficiencia de la policía: “Estoy muy agradecido con todo el personal de la policía que trabajó de forma continua y coordinada en la búsqueda de los chicos. Desde que atendieron nuestro llamado, porque se hacía de noche y no sabíamos nada de ellos. El sábado los chicos estaban en la cumbre para tener señal. Pasaron la noche bajando a un arroyo en donde se refugiaron. En la mañana volvieron a subir para avisarnos que iban a esperar a la policía ahí”.

Recomendaciones

Se recomienda advertir a familiares antes de la partida a expediciones de este tipo y tener en cuenta la hora de la misma. Salir temprano y evitar que caiga la noche, dado que en temporadas de frío anochece más temprano. Por otro lado, es buena idea contar con silbatos, linternas, agua y ropa abrigada. En caso de extravío, pasando la hora estimada de retorno, comunicarse con la comisaría más cercana brindando toda la información posible.