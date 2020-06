Nazarena Vélez “Me puso un arma en la cabeza y me obligó a tener relaciones sexuales”

Nazarena Vélez está llevando a cabo la cuarentena en su casa junto con Barby y su novio. Durante el aislamiento, la ex vedette se armó un canal de YouTube en el que comparte diferentes experiencias y aspectos de su vida. Vélez comparte estos videos también en su cuenta de Instagram y se trata de videos que, hasta ahora, absolutamente todos generaron polémicas y cosas para hablar. Esta vez, no fue la excepción. La mamá de Barby Vélez habló de las relaciones tóxicas que tuvo en su vida e hizo durísimas declaraciones.

Nazarena Vélez habló de relaciones enfermizas y abusos sexuales. La modelo, actriz y productora contextualizó un poco y explicó que fue relación que tuvo de grande y que duró casi tres años: “Le tenía miedo, tenía una relación muy enferma y me costaba cortarla”, aclaró. En este sentido, explicó que suelen ser las características más comunes de este tipo de relaciones: manipulación, violencia que paraliza a la víctima, entre otros. Con la intención de visibilizar estas situaciones y prevenirlas, Vélez explicó que es necesario hacer terapia: “Pedí ayuda, contálo (…) El abuso no solo nos pasa a las mujeres, está en todos lados. Miremos nuestro entorno hay que tener mucho cuidado”, enfatizó.

En concreto, la ex vedette explicó que ella había intentado terminar la relación en reiteradas oportunidades, pero surgió una situación en la que él le pidió que se vean para devolverle algo: “No solo me cagaba a trompadas sino que, para detenerme, hacía de todo. Esa vez, me dijo ‘nos tenemos que encontrar porque te tengo que dar algo’. Esa charla que nunca tenés que tener. Si lográs zafar de un violento o un psicópata no tenés que volver, peor bueno. En líneas generales, caemos nuevamente” comenzó contando. Fue así que se encontraron en la casa de los padres del sujeto en cuestión y fue allí donde las cosas se tensionaron. “Me puso un arma en la cabeza, me dijo que no lo podía dejar y me obligó a tener relaciones sexuales. Yo tenía un arma en la cabeza y él me hacía tocarlo” y reconoció además que el hombre en cuestión (de quien no dio nombre) la amenazó con lastimar a su hija.

Videos anteriores

En la entrega anterior, Nazarena realizó un video en el que hablaba de la muerte de su hermana. La joven tenía 21 años cuando falleció en un accidente automovilístico. El hecho siempre le generó culpa porque Nazarena había llevado a su hermana a Buenos Aires para sacarla de una relación en la que sufría violencia de género y nunca imaginó que las cosas terminarían peor. Asimismo, explicó que su sobrina tenía apenas un año y medio cuando murió su hermana, por lo que tuvo que ser criada por sus abuelos. En ese video, Nazarena explica la importancia de hacer terapia en esas situaciones y comentó en primera persona cómo hizo para superar la muerte de su hermana o, al menos, sobrellevarla.

Anteriormente, nazarena había sido tendencia en Twitter y recibido muchas críticas por su aspecto físico. En ese contexto, la ex vedette logró tomárselo con humor, pero comentó en distintos medios lo doloroso que habían sido esas mismas críticas tiempos atrás. Como consecuencia, Nazarena Vélez sufrió adicción a las anfetaminas para bajar de peso y fue en esa misma época cuando, según recuerda la productora, luego de una presentación teatral, Jorge Rial mostraba fotos de ella sin photoshop y le contaba las estrías.