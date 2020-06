Noelia Marzol quiere ser madre soltera, pese a estar en pareja

La modelo y bailarina Noelia Marzol impresionó a todos en Nosotros a la Mañana luego de anunciar que le gustaría ser madre, pero ese plan no incluye a su pareja actual, Ramiro Arias. Es que su novio es unos años más joven que ella y a sus 27 años no está pensando en ser padre. Mientras que ella, a sus 33, sí está considerando esa posibilidad, pero sin coartarle la libertad a su pareja. Así, Noelia Marzol, anunció que está pensando en la posibilidad de buscar un donante: “Tengo la palabra libertad muy instalada y es una manera de seguir manteniéndola. Cohibir a una persona de esa libertad, cuando en realidad no está eligiendo ser padre y demás, me parece un tanto egoísta”, sentenció.

Entre tanto, la bailarina y actriz explicó que ella tiene muchas ganas de convertirse en madre, pero que su pareja no tiene las mismas intenciones: “Tampoco quiero comprometerlo a algo que, por ahí, él tampoco quiere, ni tiene ganas, ni decidió hasta ahora hacer (…). Obviamente, cumplirá el rol que tenga ganas de cumplir respecto a ese tema. Tampoco es que lo quiero obligar a vivir una secuencia que no tiene ganas y él tampoco desde su lugar es nada egoísta. Me permite hacerlo de la manera que tengo ganas, para poder cumplir mi sueño”, contó muy relajada. Andrea Campbell quiso saber desde qué lugar Noelia Marzol está pensando y planeando la maternidad y allí fue cuando ella admitió que estaba pensando en un donante.

El conductor de Nosotros a la Mañana, El Pollo Álvarez dio su opinión: “Me parece perfecto. La realidad es la que plantea Noelia. Cuando digo que es una mujer empoderada, estoy hablando de que es una mina muy sólida en lo que piensa y en lo que hace. No tiene mucho gris en ese sentido. Ella quiere ser madre y la pareja no. Me parece perfecto. Lo importante es lo que tiene ganas de hace runo sin invadir al otro y que puedan seguir siendo parea y amándose”, agregó.

Sex Virtual

Noelia Marzol y Ramiro Arias se muestran muy compañeros. De hecho, Noelia explicó en el programa de Juanita Viale que, para llevar a cabo el ciclo Sex Virtual, se hizo imprescindible la presencia y ayuda de Ramiro para ella. Sino sería mucho más complicado poder pensar en grabar la obra, sola, sin materiales y desde la casa. Marzol siempre se mostró muy libre. Cabe agregar que fue tendencia en Twitter por haber subido un video que era para Sex en el que, si bien no se le veía nada, sí era un poco sugestivo y la red social Instagram se lo dio de baja. Furiosa, lo volvió a subir.

Sex Virtual es una obra de teatro y experiencia virtual dirigida por José María Muscari que consta de tres “encuentros” por redes sociales en las que se le provee al espectador distintos “estímulos” cada vez. Los artistas se filman en su casa y Marzol explicó que, en este sentido, se hizo crucial la presencia de su pareja que la ayuda en lo respectivo a filmación, edición, luces, etc. ya que absolutamente todo se realiza desde la casa del artista y no en un estudio como sería tradicionalmente. Es que los artistas también tuvieron que ingeniárselas para poder seguir trabajando en contexto de pandemia.