Senado: el oficialismo quiere tratar “enseguida” la expropiación de Vicentin

La semana pasada el anuncio de la intervención de Vicentin se llevó todas las miradas. A su vez, el gobierno aclaró que enviará un proyecto para que la empresa pase a manos del Estado. En este contexto, hubo muchas críticas y reuniones para que el Ejecutivo no avance en la expropiación, pero el presidente ratificó su postura. Por esta razón, oficialistas quieren que el Senado trate de manera urgente la iniciativa.

NA informó que los senadores del Frente de Todos están ansiosos por debatir la medida. “Si el gobierno envía el proyecto de la expropiación de Vicentin lo vamos a tratar enseguida”, aseguró este lunes el jefe de bancada oficialista en la Cámara Alta, José Mayans. Aunque no dio marcha atrás con la decisión, el presidente Alberto Fernández comentó el domingo que si surge una propuesta superadora a la estatización la tendrá en cuenta.

Tras anunciar la expropiación, se produjeron algunas manifestaciones en el norte santafesino. También hubo renuncias en el gabinete del gobernador Omar Perotti. El mandatario estaba a favor de la intervención pero no de la estatización de Vicentin. Además, aparecieron diversas críticas de los expertos en materia judicial. Consideraron que es un “atropello” que el Estado intervenga en un concurso de acreedores que está a cargo de un juez.

Las repercusiones del anuncio generaron tensión en el oficialismo, que organizó una reunión con los dueños de la empresa y el gobernador santafesino para buscar una solución más dialogada y menos unilateral. La semana pasada, el presidente se reunió con los dueños de Vicentin. Luego de estos encuentros, y ante algunos pedidos de los empresarios, Alberto Fernández ratificó su postura.

¿Por qué se quiere expropiar Vicentin?

Vicentin es una empresa argentina de más de 90 años y es una de las cerealeras que más exporta en el país, con una facturación de US$ 4.000 en el último año, lo que no impidió que la firma ingrese en una profunda crisis financiera con US$ 1.500 millones en deudas con bancos nacionales, fondos de inversión y la banca pública. Quienes investigan la empresa consideran que hubo un desvío de fondos a cuentas en el exterior.