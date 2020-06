¿Cuidando el Cero?: En la OSEP se acordaron tarde de señalizar el distanciamiento

La Obra Social de Empleados Públicos siempre es un mundo de gente pero recién ayer se acordaron de “cuidar el cero” señalizando las distancias que deben mantener los afiliados en el marco de la pandemia mundial por el CV-19. Aún siendo Catamarca un ejemplo en el país por no registrar ningún caso de coronavirus, el director Norberto Bazán, anunció con bombos y platillos que a partir de esta semana se cumpliría con esta medida de prevención.

Para Bazán las largas colas en la OSEP es una cuestión de “costumbre” porque el mismo trámite se puede hacer en una clínica o una farmacia pero, aun culpando al afiliado o familiar por el saturación de gente en la obra social, eso no lo excluye de la responsabilidad de delimitar las distancias con el objeto de cumplimentar con el distanciamiento y preservar la salud de los empleados estatales que se dirigen al edificio central en busca de respuestas.

Por cuidar la economía o economizar en la obra social, el Gobierno que llegó de la mano del empresario Raúl Jalil ha tenido diferencias sustanciales con el afiliado puesto que aún no se visualizan las promesas de mejoras realizadas en campaña. Ahorrar en salud es complicado así que la negativa a las derivaciones a otras provincias tuvo un rechazo inmediato mientras que por otro lado se marcó como obsceno el pago de 38 millones por un sistema informático ineficiente.

Demoras en pagos

Difícilmente la OSEP le haya demorado los pagos a las clínicas y la cadena de farmacias de la familia del Gobernador por lo que los afiliados perciben que el Dr Bazán es un empleado más de la Corporación Jalil administrando recursos del Estado para beneficio de los privados y en detrimento de la salud pública. Hace unos días estuvo el Gobernador en la OSEP y Bazán no dejaba que nadie se le acerque con reclamos, a la vista de Jalil estaba que la Casa Central no estaba señalizada.

Bazán venía de conducir el SAME, fue presentado como un hombre estricto que pondría orden en la cuestionada obra social, sin embargo la dirección fue diluyéndose al punto de no poder encontrarlo para plantearle “1” problema. Lo que restaba era que se olvidara o se acordara tarde de Cuidar el Cero. No faltarán los optimistas bobos o los fanáticos del oficialismo que defiendan lo indefendible: “Bazán, tarde pero seguro”.