El problema de tener el “sí” fácil

En el camino hice muchos buenos amigos pero también muchos enemigos poderosos. En verdad me siento afortunado por el respeto y el cariño de personas que crucé trabajando, en tanto que a otras no las ví nunca en mi vida pero, a pesar de que mantengo una comunicación virtual, los códigos son los mismos: “La fuente es lo primero”, “La reserva es absoluta” y “Prefiero estar muerto antes que fallarles”. Mi nombre es Juan Carlos Andrada y trabajo en El Aconquija.

Aconteció que los inservibles del sistema quieren desquitarse conmigo porque con la denuncia pública hemos expuesto la cara de los pervertidos y corruptos. Así que ahora los deshonestos y deteriorados se hicieron de coraje para cobrarse venganza y creen haber encontrado la veta en la Justicia. La embestida de los fiscales Gober, Costilla y Soledad Rodríguez por “intimidación pública” se inscribe en esta represalia que toman estos revanchistas de poca monta.

La “investigación” de los “notables” fiscales está basada en capturas del Facebook pero en los hechos mis posteos refieren a los dichos del gobernador Raúl Jalil publicados en casi todos los medios de la provincia (ver más abajo). Sin embargo el fiscal Gober actuó “de oficio” y me imputó solo a mí una figura jurídica que tendría que haber sido endilgada a Jalil, atento a que fue Raúl el “origen” de las expresiones “temerarias” que para colmo publicó todo el periodismo local.

Como hace meses me encuentro en Andalgalá por un problema de salud de mi padre, la causa se giró desde Capital y recayó en la fiscal Soledad Rodríguez. La “investigación” es un mamarracho, no tiene fundamento, se cae sola, no tiene testimonios, solo capturas de mi Facebook. Cuando la causa pasó al Juzgado de Garantías por supuesto la declararon “nula” con conceptos muy duras para los fiscales que avergonzarían a cualquiera, tal vez por eso apeló la Dra Rodríguez.

Sin embargo, yo creo que si bien estos personajes son una vergüenza para el “servicio” de justicia, ellos (Gober y Rodríguez) no tienen vergüenza, actúan corporativamente. Esconden su incapacidad detrás de perfumes caros y zapatos nuevos pero en realidad no les importa la justicia, funcionarios de cuarta puestos a dedo o en complicidad con el poder político. Pero se olvidaron de estudiar mi perfil. Yo no solo que no me rindo sino que los voy a buscar hasta bajo la cama.

Gober viene golpeado desde que expuse su trato diferencial en el caso del multimillonario Kotler. Elian mató y vive más afuera que adentro del Penal. La doctora Rodríguez no tiene capacidad ni para actuar sola y como es de tener un “sí fácil”, está haciendo todo lo que le dicen desde “arriba” descuidando la “espalda”. ¡Guarda! Rodríguez con medidas arbitrarias me imputó, después apeló y encima me prohibió hablar (grave ataque a la libertad de expresión).

Mi abogada tiene voluntad de hierro, es muy inteligente y considero que es incorruptible, hablo de la doctora Natalia Páez. Así que si le sumamos que no estoy dispuesto a negociar con corruptos ni bajar la guardia, los cuestionados fiscales van a tener un serio dolor de testículos y de ovarios. La causa vuelve a la Cámara de Apelaciones, capital. Quiero decir que algunas cosas son blancas o negras, no hay medias tintas. O sos justo y honesto, o sos un reverendo.. (piiii piiii piiii… )

Lo que sucede es parte de mi trabajo. Yo siempre le digo a la “fuente” que no se preocupe, que todos los trabajos tienen “riesgos”, que esos “costos” serán “absorbidos” por mi persona y que jamás se “trasladarán” a ellos, en este sentido creo que ya no tengo nada que probar, son muchos años de laburar de la misma forma. Estos funcionarios administran justicia y cometen abusos, le puede pasar a cualquiera de Uds. Si lo permitimos seguirá la joda, el travestismo, la prostitución.

Juan Carlos Andrada