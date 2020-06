Alberto Fernández: “Estoy en perfecto estado de salud”

En la tarde de este miércoles, un comunicado de los médicos que atienden al presidente causaron temor en la sociedad. En el mismo, se detallaba que le habían recomendado al mandatario no salir de su casa. Por esta razón, Alberto Fernández salió a aclarar esta situación. El jefe de Estado explicó que no tiene un “solo síntoma de coronavirus” y que está en “perfecto estado de salud”.

NA informó que respecto al comunicado emitido por el médico presidencial Federico Saavedra, Alberto Fernández manifestó: “El documento que empezó a circular tiene que ver con otra cosa. El profesional que me atiende ve un incremento notable de casos en Área Metropolitana de Buenos Aires. Por esta razón, me pide que no me mueva para acotar los riesgos. Es solo por el aumento de infectados”.

“No tengo un solo síntoma de coronavirus, estoy en perfecto estado de salud. La recomendación fue solo por prevención, para que no me exponga a esta enfermedad que contagia tan rápido a las personas. Igualmente, por mi función es difícil que me quede quieto. Voy a continuar realizando las actividades básicas, tomando todas las medidas sanitarias”, enfatizó Alberto Fernández.

“Esto lo debería entender la gente, que se ha relajado. Hay un aumento de casos, y hay que cuidarse en casa”, resaltó Alberto Fernández. Ante la consulta sobre cómo hará con las reuniones en Olivos, respondió: “Se trata de actuar con prudencia. Por ejemplo, hoy no viene a la residencia (el jefe Gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta, porque estuvo con (la ex gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal”.

La recomendación del médico del presidente

“Resulta imprescindible en este momento extremar las medidas de prevención y cuidados, evitando exposiciones de riesgo para su salud. Es menester adecuar el cumplimiento de sus funciones a las normativas de distanciamiento social preventivas y obligatorias, como así también cumplir con las medidas de protección personal”, aclaró el médico del presidente, Federico Saavedra.