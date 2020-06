El gobierno piensa en un nuevo pago del IFE y en recortar el ATP

Ante la flexibilización de la cuarentena en diversas provincias y la reanudación de la producción, el gobierno ya analiza cómo seguir con los planes de ayuda. En este contexto, el Gabinete Económico decidió limitar la tercera edición del programa ATP. A su vez, aclararon que no pagará los aguinaldos. Por otra parte, no está definido si habrá otro pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

NA informó que sobre el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los funcionarios plantearon cómo reducir las millonarias inyecciones de fondos desde el Estado. Se tuvo en cuenta el importante agujero fiscal provocado por la caída de la recaudación generada por la pandemia. En este punto, decidieron que se limitará el alcance del subsidio y se avanzará en dos sentidos

Se dividirá a las actividades entre sectores críticos y no críticos. Se hará una segunda partición entre zonas según la cuestión epidemiológica. Es decir, las que están en fases de ASPO (aislamiento social) o DISPO (distanciamiento social), indicaron fuentes oficiales. Remarcaron que aún falta definir los números finos y dividir entre montos y tamaños de empresas. La idea es que las firmas que ya están produciendo dejarán de recibir el ATP.

Las empresas que están en zonas donde aún no se abrió la producción o pertenecen a sectores que tienen la orden de no funcionar, como es el caso de hotelería y turismo, seguirán recibiendo la ayuda del Estado para pagar el 50% de los salarios. Sin embargo, se agregó una cláusula más. Las empresas con más de 800 trabajadores no serán asistidas por el ATP. Igual, podrán conseguir créditos del Estado a tasas bajas. A su vez, confirmaron que el estado no abonará los aguinaldos de estos trabajadores.

La continuidad del IFE

En cuanto al IFE, el gobierno destacó que en solo dos meses se consiguió crear una base de datos de trabajadores que incluye informales y casi sin registros en el sistema de producción de 9 millones de personas. De todos modos, no se resolvió si se llevará a cabo una tercera entrega del Ingreso Familiar de Emergencia, correspondiente a junio. Igualmente, prevén que si se paga, no será para todos.