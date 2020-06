Gallardo pidió “volver a los entrenamientos”

En la jornada de este miércoles, Marcelo Gallardo y dejó declaraciones que hicieron ruido en el ambiente futbolístico. El entrenador de River aseguró que se siente “preocupado por la situación actual del fútbol argentino más allá de la pandemia”. Además, el exjugador del Monaco pidió terminar con la “incertidumbre” que hay sobre la vuelta a los entrenamientos de los equipos.

NA informó que el director técnico “millonario” expresó que se viene “replanteando” muchas cosas en los últimos tres meses, desde que empezó la cuarentena, y agregó que él no está en su casa “mirando películas en un sillón y tomando mate”. “Hoy el gobierno debe tener un montón de situaciones más problemáticas que el fútbol, pero no por eso vamos a quedarnos callados”, expresó Gallardo.

Gallardo pidió “terminar con la incertidumbre” de saber cuándo los planteles podrán volver a entrenarse y eventualmente a la competencia. “Todos ponemos a la pandemia por delante. El deporte hoy no es imprescindible, pero de ahí a cruzarnos de brazos o no debatir posibilidades me parecía demasiado. Hay mucho deseo de poder activarnos de a poco con los protocolos necesarios”, agregó.

Con un tono vehemente, Gallardo evitó la polémica sobre la supuesta “ventaja deportiva” que tendrían los clubes del interior en cuyas provincias la cuarentena está más flexibilizada que en el AMBA. “Hay que darles oportunidades a esos clubes y después ver si funciona para el resto. No es sacar ventaja, sino liberar mentes y físicos de jugadores que viven de esto. Si yo no podré hasta que las autoridades lo digan, perfecto, pero no les cortemos la posibilidad al resto”, afirmó.

Consultado sobre el encuentro que tuvo con el presidente de la nación, Alberto Fernández, sin nombrar el hecho Gallardo dijo que él no es “asesor de nadie” y que daba su opinión “como cualquier jugador o director técnico”. En cuanto a la comparación con Europa, el técnico del club de Núñez indicó: “Tenían otros intereses, como terminar campeonatos.

Tenían que arrancar sí o sí. Están a media máquina, expuestos a lesiones, otros rendimientos”.