Hasta los novios de las hijas: El ministro que más parientes nombró en Catamarca

Los diputados y los senadores no están muy convencidos de la reforma y la movilidad que impulsa Raúl Jalil desde el Ejecutivo provincial. Muchos legisladores y ministros con la mayor caradurez hablan de los ñoquis de la Legislatura de Catamarca y critican a los “vagos” que podrían pasar a Salud o Seguridad. Vamos a mostrar en ElAconquija.com la cantidad de familiares ñoquis y vagos que tiene nombrados los ministros, diputados y senadores de Catamarca. Póngase cómodo.

La verdad que uno no sabe por dónde empezar porque abunda la parentela por todos lados y eso que aparecían una vez al mes a firmar planilla, pero, también se presenta la situación de los “trabajadores” que asisten pero no saben o no tienen nada qué hacer en las oficinas. Uno de los dirigentes catamarqueños que más familiares nombró es el actual ministro de Desarrollo Social y ex presidente de Diputados, Marcelo Rivera.

Por empezar, Marcelo tiene al hijo, Maximiliano Rivera Villalba como diputado tras una jugada previsible que lo ubicaba como legislador suplente del padre. Asimismo, Rivera hijo tiene nombrada en la Cámara baja a Justina Blanco, esposa de Maxi Rivera, categoría 24, hoy además tiene una dirección en Deportes, es decir empiezan nombrados en Diputados pero se fueron con Marcelo al ministerio de Desarrollo Social.

Por otro lado, Argelia Torres, esposa de Marcelo Rivera es categoría 24 en Cámara de Diputados, hoy también ubicada en Acción Social, área del ministerio que conduce el barrionuevista-corpaccista. En esta línea hay que inscribir a Florencia Rivera, hija de Marcelo Rivera planta permanente categoría 24 también en Diputados. No nos olvidemos de Liz Rivera y Celeste Rivera, planta permanente en Diputados, también categoría 24.

Planta Permanente

Ángel Rivera, hermano del ministro planta permanente categoría 24, hoy en Acción Social. Ángel también tiene a uno de sus hijos y a la mujer en Deportes. Víctor Rivera, hermano de Marcelo, otro que es planta permanente en Diputados, también está al divino botón en Deportes. Virginia Rivera Villalba es ñoqui de la senadora Inés Blas. Y falta mencionar sobrinos, novios de las hijas, cuñados, etc, etc. ¿Serán estos parientes ñoquis y vagos los que pasaran a Salud y Seguridad?

Por Juan Carlos Andrada