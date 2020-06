IPSST: nueva línea para facilitar la atención y la modalidad de los trámites

Muchas instituciones provinciales tuvieron que cambiar su modalidad de atención, por culpa del contexto de pandemia por el que atraviesa la provincia. Al complicarse la modalidad presencial, tuvieron que explorar otras alternativas para solucionar esta situación. Es por eso, que el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), estableció una nueva línea de contacto: 0800-888-4777. Tiene como finalidad facilitar la atención y la modalidad de los trámites.

Cambios en el IPSST

Sin embargo, estas no fueron las únicas modificaciones que se produjeron en cuanto a la atención del Subsidio de Salud. Otras facilidad que se introdujo durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue la consulta directa con el médico. Esto implica desligarse de la necesidad de asistir a las filiales del IPSST a comprar las ordenes de consulta. También se habilitó esta modalidad para los estudios en laboratorios bioquímicos y de diagnóstico por imagen.

“Hemos trabajado para que el beneficiario asista al lugar en el que tiene que ser atendido, sin pasar previamente por la institución. Si el médico me pide un análisis bioquímico, voy directamente al bioquímico; no es necesario ir a Casa Central o a las filiales. Si es que me piden una imagen, voy directamente al ecografista o al centro de imágenes y hago la práctica”, explicó el interventor, Fernando Avellaneda.

Otra facilidad que implementó el Subsidio de Salud fue la entrega de insulina de forma descentralizada. En ese sentido, el doctor explicó que hace tres semanas la entrega se lleva a cabo a través de farmacias a domicilio o filiales cercanas. Para esto, tuvieron que coordinar esfuerzos con una empresa que se encarga estrictamente de la distribución para los casi 3.000 pacientes que utilizan esta medicina. Esto significa un gran beneficio, ya que no necesario ir hasta Calidad de Vida, todos los meses, para retirarlo.

Modelo de recepción del Centro Calidad de Vida

Por otro lado, el Centro Calidad de Vida implementó un nuevo modelo de recepción de solicitud de nuevos tratamientos o la renovación de los mismos. Con este cambio, les permite a las personas gestionar todo a través de correo electrónico, cuando antes todo era de forma presencial. “Se audita el pedido del médico en forma remota, y cuando está listo el resultado de la auditoría se le informa al paciente, que puede retirar la medicación prescripta por la farmacia que él decida”, explicó el interventor.