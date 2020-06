Julian Serrano lanzó nuevo tema y en pocas horas es un éxito

Julián Serrano no pierde tiempo de disfrutar junto a su sobrino Luca, en los útlimos videos de Tik Tok se lo puede ver en diferentes versiones, pero siempre sonriendo junto al hijo de su hermana menor Yolanda Serrano. En la actualidad, el Youtuber y actor, se encuentra volcado en su carrera musical y hace apenas horas anunció el lanzamiento de su nuevo tema Quedarme Contigo, a muy poco tiempo de haber publicado Un Trago Más, otro tema de estilo urbano que se hizo viral en pocas horas.

Al parecer la cuarentena a Julián le sienta bien, hace algunas horas sus fanáticos pudieron conocer Quedarme Contigo, tema que refleja las intenciones del actor por dedicarse de lleno a la música y donde aparentemente, tiene un futuro exitoso. El tema, que se hizo viral a las pocas horas de publicado, medita acerca de la autenticidad de las personas y viaja hacia la necesidad de agradecer lo que tenemos, sin quejarnos por lo que nos falta. Más cerca del estribillo la letra se acerca al amor ” Por eso te vi y comprendí que lo que yo quiero es quedarme contigo” canta el entreriano.

Hace tres semanas, Serrano lanzó a través de sus redes, otro tema llamado Un Trago Más y ya tiene más de 18 mil visitas. Como es de costumbre, en cada uno de sus avances agradece a sus fans y hasta responde comentrios de sus fieles seguidoras. En esta caso el sencillo deja al descubierto una ruptura por infidelidad “Un trago más y otro más, piensas que así tu me podrás borrar. Cuando me eras infiel no te importó lo que podría pasar” relata. ¿Habrá sufrido Julian Serrano a causa de una infidelidad?

Hace algunos meses el actor confirmó su separación de Malena Narvay, como publicó ElAconquija.com hacía mucho tiempo que Julián Serrano y Malen no aparecían juntos en las redes sociales, algo que solían hacer bastante seguido, sobre todo en sus redes sociales Instagram. Eso levantó muchas sospechas por sus seguidores y los medios de comunicación, hasta que finalmente el Youtuber argentino confirmó lo que sus fans temían.

El cantante está viviendo el aislamiento junto a su familia en su casa en Paraná, su ciudad natal, desde donde difundió la última noticia de su avance musical “Acabo de estrenar una nueva canción, seria genial si pueden ir a escucharla y decirme que les pareció 💜 Leo todos los comentarios ” expresó el ex participante del Bailando en su cuenta de instagram. Hace algunos días había mostrado su orgullo por la carrera musical que lo llena de expectativas y que lo llevó a ser tendencia en twitter.