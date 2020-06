La oposición acusó a Massa de “postergar proyectos”

Actualmente, la Cámara Baja de la nación está funcionando mediante videoconferencia. Esta medida se tomó para evitar la aglomeración de personas en el recinto. Desde que se empezó a utilizar esta modalidad, legisladores de la oposición viene cuestionando la función de Sergio Massa. En esta ocasión, diversos diputados afirmaron que el líder del Frente Renovador “dilata el tratamiento de leyes importantes”.

En diálogo con NA, un diputado opositor remarcó que Massa no da lugar a que se trate ningún proyecto que no sea del Frente de Todos. Aseguran que “pone continuamente trabas” a sus iniciativas. Según advierten, no se trataría de una decisión deliberada del presidente, Alberto Fernández. Aclaran que el titular de la Cámara Baja despliega su “juego propio” como reemplazante de Emilio Monzó.

Un caso puntual que se plantea es el de la Ley de Economía del Conocimiento. Se trata de una normativa de más de 15 años que todos los fines de año se prorroga con algunas modificaciones para el año entrante. Esto es algo que por primera vez no sucedió. Lo peculiar es que, al no aprobarse la prórroga, no sigue en vigencia la anterior. Directamente se dan de baja todos los beneficios impositivos.

Aunque debía ser antes de que empiece el año, la ley recién consiguió dictamen favorable el 20 de mayo de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda. Ahora, según la oposición, quedó trabada porque en el Frente de Todos “están discutiendo un número”. En tanto, fuentes del lavagnismo advirtieron a NA que el economista, en la última reunión que tuvo con el presidente, le traspasó la inquietud a Fernández.

El mandatario “pareció no saber del tema” en cuestión, por lo que aparecieron sospechas que apuntan al presidente de la Cámara. El clima fue sintetizado por un dirigente de Juntos por el Cambio con amplia experiencia legislativa que remarcó que la única ley opositora que entró en la pandemia fue una de Eduardo “Bali” Bucca, sobre la que había amplio consenso respecto de su aprobación, y consideró: “Massa no está ayudando a Fernández“.